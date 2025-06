Chuva provoca estragos no RS; acompanhe ao vivo as últimas informações

Guaíba atinge 3m14cm no Gasômetro e margem é tomada por detritos trazidos pela chuva. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul contabiliza 125 municípios afetados pelas chuvas e mais de 7 mil pessoas estão fora de casa

pelas chuvas e mais de 7 mil pessoas estão fora de casa A chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde o começo da semana elevou o nível dos rios em diversas regiões

em diversas regiões Ainda há registros de bloqueios em estradas

Três pessoas morreram em decorrência da chuva. Uma pessoa segue desaparecida

Leia Mais Árvore cai sobre carro e mata motorista em Sapucaia do Sul

Acompanhe ao vivo a cobertura da chuva no RS

Previsão do tempo para o final de semana

Região Metropolitana

No sábado (21), sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 17ºC.

No domingo (22), sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa. Na Capital, os termômetros variam entre 11ºC e 18ºC.

Serra

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 10ºC e 15ºC.

No domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo passa a chuvoso. Temperatura em Caxias do Sul varia entre 9ºC e 16ºC.

Campanha

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima é de 4ºC e a máxima, de 13ºC.

No domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Mínima de 8ºC e máxima de 14ºC em Bagé.

Fronteira Oeste

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 16ºC.

No domingo, sol com nebulosidade durante o dia. Noite com poucas nuvens. Mínima de 9ºC e máxima de 16ºC em Uruguaiana.

Região Sul

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 16ºC.

No domingo, sol com nebulosidade durante o dia. Noite com muitas nuvens. Mínima de 8ºC e máxima de 17ºC em Pelotas.

Litoral Norte

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 12ºC e a máxima, de 19ºC.

No domingo, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo passa a chuvoso. Mínima de 12ºC e máxima de 19ºC em Tramandaí.

Região Central

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 16ºC.

No domingo, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Mínima de 8ºC e máxima de 16ºC em Santa Maria.

Região Norte

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 10ºC e 16ºC.

No domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal. Mínima de 9ºC e máxima de 17ºC em Passo Fundo.

Região Noroeste

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 18ºC.

No domingo, sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. Mínima de 10ºC e máxima de 18ºC em Santa Rosa.

Litoral Sul