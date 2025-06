Chuva no RS provoca alagamentos, bloqueios em rodovias e deixa pessoas fora de casa

Gravataí e outros municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre registram pontos de alagamento. Jefferson Botega / Agencia RBS

Temporais e grandes acumulados de chuva atingem o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (16). O Estado registrou ocorrências de quedas de árvores, alagamentos, obstrução de estradas e danos em pontes.

A Defesa Civil estima que mais de 1,3 mil pessoas estejam fora de casa. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida em Candelária, no Vale do Rio Pardo.

O RS está sob dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sendo um de "grande perigo" para a região das Missões e o centro do Estado.

Confira a cobertura em tempo real de Zero Hora e os principais estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul até as 9h desta quarta-feira (18).

Alagamentos

O temporal que atinge o Rio Grande do Sul desde a noite de segunda-feira (16) afetou ao menos 33 municípios, conforme o mais recente balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado.

Em Porto Alegre, o alagamento entre as estações São Pedro e Farrapos da Trensurb afetou a operação nessa região. Nesta manhã, os trens circulam apenas entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo. Também foram registrados pontos de alagamento na Zona Norte.

Em Canoas, bombeiros atuam em resgates no bairro Mathias Velho, que registra diversos pontos de alagamento. Moradores estão retirando seus pertences de casa.

No início da manhã, o município de Jaguari, na região central do Estado, decretou estado de calamidade pública devido a alagamentos, pessoas fora de casa e aumento do nível do Rio Jaguari.

Quatro famílias ficaram ilhadas no interior e foram resgatadas com auxílio de helicóptero na tarde de terça-feira.

Cidades que reportaram danos à Defesa Civil:

Alegrete Amaral Ferrador Arvorezinha Bom Retiro do Sul Cachoeira do Sul Candelária Cerro Branco Colinas Cotiporã Encruzilhada do Sul Espumoso Flores da Cunha Gentil Ibirapuitã Jaguari Lajeado Maçambara Mata Nova Hartz Novo Cabrais Paraíso do Sul Passa Sete Pejuçara Santa Cruz do Sul Santa Margarida do Sul Santa Maria Santana do Livramento Santo Ângelo São Borja Segredo Serafina Corrêa Sobradinho Vale do Sol

Pessoas fora de casa

Conforme os dados mais recentes da Defesa Civil, ao menos 1.387 pessoas estão fora de casa, sendo 628 desabrigadas e 759 desalojadas. Há uma morte confirmada e uma pessoa desaparecida no município de Candelária, no Vale do Rio Pardo.

A chuva provoca alagamentos, aumento do nível de rios e arroios e afeta estradas. Apenas em Jaguari são 600 desabrigados e 600 desalojados.

Em Santa Maria, Encruzilhada do Sul, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul e Arvorezinha, há registros de pessoas fora de casa. Segundo a Defesa Civil, ao menos 1.804 pessoas foram afetadas diretamente pela chuva até o momento.

Uma pessoa morreu

Um casal de Candelária desapareceu no início da manhã de quarta. Segundo relatos, o homem e a mulher teriam tentado cruzar de carro o Arroio Minhoquinha, na localidade de Linha Curitiba.

Conforme os bombeiros, o casal morava perto do arroio. Segundo o g1 e a RBS TV, eles se deslocavam para o trabalho, em uma empresa de bolsas.

A mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de um carro vermelho a cerca de dois quilômetros do local de onde desapareceu.

Já o homem de 65 anos, que também estava no veículo, segue desaparecido. Uma equipe de mergulhadores de Porto Alegre está a caminho do município para auxiliar nas buscas, que devem ser retomadas nesta quarta.

Estradas bloqueadas

Conforme os boletins divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) nesta manhã há, pelo menos, 34 trechos com bloqueios nas rodovias no Estado.

A maior parte das ocorrências é por colapso de pontes ou interdição das estruturas. Há, também, casos de água acumulada na pista, erosão no asfalto e desmoronamento de parte da via.

Aulas suspensas

De acordo com a Secretária de Educação do Estado, nove escolas da região de São Borja, bem como sete escolas na região de Santana do Livramento e três escolas de Santa Maria, além da UFSM, suspenderam as aulas nesta quarta-feira.

Escolas em Bento Gonçalves, Eldorado do Sul e Porto Alegre também tiveram as atividades letivas suspensas.

Alertas meteorológicos

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta de "grande perigo" para alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, principalmente na região das Missões e no centro do Estado.

Ainda segundo o Inmet, também há alerta para perigo de tempestade e ventos intensos em quase todo o território gaúcho. O acumulado de chuva pode chegar a 100 milímetros e os ventos, a 100 quilômetros por hora.

Há, ainda, alerta de "perigo potencial" para a região da divisa com Santa Catarina. Nesses locais, o acumulado de chuva pode chegar a 50mm e os ventos a 60 km/h.

Acumulado de chuva nas últimas 48h

Rio Pardo , Vale do Rio Pardo: 225.4mm

, Vale do Rio Pardo: 225.4mm Porto Alegre : 120.2mm

: 120.2mm São Borja , Fronteira Oeste: 201.6mm

, Fronteira Oeste: 201.6mm Santa Maria , Região Central: 240.8mm

, Região Central: 240.8mm Encruzilhada do Sul , Vale do Rio Pardo: 229.2mm

, Vale do Rio Pardo: 229.2mm São Vicente do Sul , Região Central: 201.8mm

, Região Central: 201.8mm Camaquã, Região Sul: 147.8mm

Nível dos rios no RS

Passou a cota de inundação

Alegrete (Rio Ibirapuitã): 10m46cm (9m70cm é a cota de inundação)

Estão na cota de alerta

Estrela (Rio Taquari): 17m87cm (19m é a cota de inundação)

(Rio Taquari): 17m87cm (19m é a cota de inundação) Muçum (Rio Taquari): 10m93cm (18m é a cota de inundação) -

(Rio Taquari): 10m93cm (18m é a cota de inundação) - Montenegro (Rio Caí): 5m (6m é a cota de inundação)

(Rio Caí): 5m (6m é a cota de inundação) São Sebastião do Caí (Rio Caí): 9m47cm (10m50cm é a cota de inundação)

(Rio Caí): 9m47cm (10m50cm é a cota de inundação) Guaporé (Rio Guaporé): 5m44cm (6m50cm é a cota de inundação) -

Situação normal