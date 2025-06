Chuva excessiva causa problemas em ao menos 90 municípios do RS e deve seguir em boa parte do Estado nesta sexta

Lajeado, no Vale do Taquari, tem sido um dos municípios gaúchos mais castigados pela chuva nos últimos dias. Renan Mattos / Agencia RBS

Chegou a 90 nesta quinta-feira (19) o número de municípios gaúchos que já reportaram à Defesa Civil do Estado danos ou intercorrências em razão do alto volume de chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde a segunda-feira (16).

Também de acordo com a Defesa Civil, a quantidade de pessoas que precisaram deixar suas casas no Estado em razão da chuva chegou a 4,5 mil nesta quinta. Destas, 1.583 estão em abrigos, e 2.993 buscaram acolhimento nas casas de amigos ou parentes.

Conforme os boletins divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), até a noite desta quinta havia ainda 46 pontos de bloqueio, total ou parcial, nas rodovias do Estado (clique aqui e veja a lista).

Na quarta-feira, o diretor do Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) recomendou que motoristas evitem viagens durante este feriadão, mas caso isso não seja possível, orientou que os roteiros sejam planejados com atenção.

Secretário nacional visita o RS

O Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, visitou Porto Alegre e Canoas nesta quinta-feira para avaliar os impactos das chuvas na Região Metropolitana. Em Porto Alegre, o secretário esteve no bairro Sarandi e conversou com moradores afetados. Em Canoas, a agenda incluiu inspeção aos diques do bairro Mathias Velho e visita às áreas mais atingidas.

Em coletiva de imprensa realizada à tarde, autoridades locais reforçaram o pedido por mais recursos estaduais e federais para obras de contenção, e Wolff afirmou que o governo federal segue à disposição do Estado.

Rios em cota de alerta e de inundação

Na última atualização informada pela Defesa Civil do Estado nesta quinta, seis rios gaúchos tinham atingido a cota de inundação. São os rios Ibirapuitã (em Alegrete), Ibicuí (em Manoel Viana), Jacuí (em Dona Francisca e Cachoeira do Sul), Taquari (em Lajeado, Estrela e Taquari), Caí (em São Sebastião do Caí e Montenegro) e Paranhana (em Taquara).

São também seis os cursos d'água em cota de alerta. É o caso dos rios Quaraí, Jaguari, Taquari (em Santa Tereza e Encantado), Caí (em Caxias do Sul), Sinos (em Campo Bom e São Leopoldo) e Gravataí (Gravataí e Alvorada).

Porto Alegre e o Guaíba

No início da noite desta quinta-feira, o nível do Guaíba na Usina do Gasômetro chegou a 2m60cm, registro dentro da cota de atenção (possibilidade moderada de ocorrência de inundação) para o ponto. No local, a marca de inundação é de 3m60cm.

No Cais Mauá, o Guaíba estava em 2m1cm, também dentro da cota de atenção. A cota de inundação no local é de 3m.

Na região das Ilhas, já há alguns pontos de inundação, e o nível segue subindo. Algumas famílias do bairro Arquipélago deixaram suas casas em busca de abrigo.

Projeções de especialistas indicam que o nível do Guaíba pode continuar subindo até o final de semana, de acordo também com o volume de chuva que continuar caindo no Estado.

A Ilha da Pintada, em Porto Alegre, registrou pontos de inundação nesta quinta-feira (19). Gabriela Plentz / Agência RBS

Operação do Trensurb

A Trensurb drenou, nesta manhã, a água acumulada sobre os trilhos entre as estações Farrapos e Mercado Público, em Porto Alegre. Assim, as viagens voltarão a operar normalmente nesta sexta-feira (20), até as 20h, no trecho entre Novo Hamburgo e o Mercado Público da Capital. Após esse horário, o serviço de ônibus complementar continuará entre as estações Mathias Velho e Mercado Público.

Desde a manhã de quarta-feira, as viagens até o centro da Capital estavam comprometidas devido ao alagamento nos trilhos. O trajeto do trem estava sendo feito somente entre as estações Novo Hamburgo e Farrapos, e após isso, o deslocamento era complementado por ônibus.

Previsão do tempo

O tempo deve permanecer instável em boa parte do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (20), mas pode começar a se firmar a partir do fim de semana.

Confira como deve ficar o tempo na sua região na sexta-feira (20):

Região Metropolitana

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 14ºC e a máxima, de 18ºC.

Serra

Chuvoso de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde, ainda com pancadas de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 12ºC e 16ºC.

Campanha

Nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima é de 9ºC e a máxima, de 13ºC.

Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 11ºC a 17ºC.

Região Sul

Chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para, e as nuvens diminuem. Em Pelotas, os termômetros variam entre 11ºC e 14ºC.

Litoral Norte

Chuva forte de manhã e aberturas de sol à tarde, com pancadas de chuva. Noite chuvosa. Em Tramandaí, a mínima é de 15ºC e a máxima, de 20ºC.

Região Central

Nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 13ºC e máxima de 14ºC.

Região Norte

Chuvoso durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 13ºC e 16ºC.

Região Noroeste

Chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para, e as nuvens diminuem. Em Santa Rosa, mínima de 14ºC e máxima de 16ºC.

Litoral Sul

Chuvoso durante o dia. À noite, a chuva para, e as nuvens diminuem. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 12ºC e 15ºC.

Confira como deve ficar o tempo na sua região no final de semana:

Região Metropolitana

No sábado (21), sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 12ºC e a máxima, de 17ºC.

No domingo (22), sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite chuvosa. Na Capital, os termômetros variam entre 11ºC e 18ºC.

Serra

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 10ºC e 15ºC.

No domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo passa a chuvoso. Temperatura em Caxias do Sul varia entre 9ºC e 16ºC.

Campanha

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Bagé, a mínima é de 4ºC e a máxima, de 13ºC.

No domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva. Mínima de 8ºC e máxima de 14ºC em Bagé.

Fronteira Oeste

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Uruguaiana, a temperatura vai de 8ºC a 16ºC.

No domingo, sol com nebulosidade durante o dia. Noite com poucas nuvens. Mínima de 9ºC e máxima de 16ºC em Uruguaiana.

Região Sul

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros variam entre 7ºC e 16ºC.

No domingo, sol com nebulosidade durante o dia. Noite com muitas nuvens. Mínima de 8ºC e máxima de 17ºC em Pelotas.

Litoral Norte

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Tramandaí, a mínima é de 12ºC e a máxima, de 19ºC.

No domingo, sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo passa a chuvoso. Mínima de 12ºC e máxima de 19ºC em Tramandaí.

Região Central

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 9ºC e máxima de 16ºC.

No domingo, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. Mínima de 8ºC e máxima de 16ºC em Santa Maria.

Região Norte

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Passo Fundo, as temperaturas variam entre 10ºC e 16ºC.

No domingo, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal. Mínima de 9ºC e máxima de 17ºC em Passo Fundo.

Região Noroeste

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 12ºC e máxima de 18ºC.

No domingo, sol com muitas nuvens passando a chuvoso à tarde. A chuva não para à noite. Mínima de 10ºC e máxima de 18ºC em Santa Rosa.

Litoral Sul

No sábado, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 9ºC e 15ºC.