Cheia dos rios no RS: veja como está a medição na tarde deste sábado

Rio Taquari preocupa e deve elevar-se ainda mais. Renan Mattos / Agencia RBS

Com a previsão de chuvas volumosas para variadas regiões do Rio Grande do Sul neste fim de semana, com precipitações oscilando entre 50 e 200 milímetros até este domingo (29), a atenção das autoridades estão voltadas para as bacias hidrográficas.

Conforme a Climatempo, a chuva será mais significativa na faixa norte do território, entre as Missões, Norte, Serra e Litoral Norte. Em Porto Alegre, são previstos entre 100 a 200 milímetros durante o final de semana. Toda essa água deve sobrecarregar ainda mais os mananciais.

Guaíba

Na sexta-feira (27), projeções da Defesa Civil do Estado e do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indicavam o Guaíba "em condições para inundação" em decorrência da precipitação esperada.

Na medição das 13h deste sábado (28), realizada no Cais Mauá, o nível do Guaíba estava em 2m59cm. Neste ponto, o lago já havia baixado 10 centímetros desde a meia-noite.

Por sua vez, no mesmo horário na Usina do Gasômetro, o nível registrava 3m15cm – oito centímetros mais baixo do que a sinalização realizada treze horas antes no local. Porém, o Guaíba permanece acima da cota de alerta.

Região Metropolitana

Na Região Metropolitana, o Rio Gravataí exibia 4m44cm na medição deste sábado, às 13h. Quatro centímetros a mais do nível do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, que, no mesmo horário, estava em 4m40cm. Ambos permanecem acima da cota de alerta.

Vale do Caí

No Vale do Caí, em Montenegro, o Rio Caí estava em 3m89cm na medição das 13h30min. Já abaixo da cota de alerta que é de 4m. Em São Sebastião do Caí, que sofreu com alagamentos nos últimos dias, a medição registrou 4m90cm – 38 centímetros mais baixo do que os dados da meia-noite.

Outros pontos de monitoramento

Segundo dados do controle de monitoramento do Departamento de Recursos Hídricos e Saneamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul (DRHS/Sema), a medição das 13h45min deste sábado, em Lajeado, no Vale do Taquari, exibia o nível do Rio Taquari em 13m43cm – um centímetro acima do que mostrava à meia-noite.

Leia Mais Previsão indica que nova cheia do Rio Taquari deve superar a da última semana

Alerta no Vale do Taquari

Projeções do Serviço Geológico do Brasil (SGB) indicam alerta para o Vale do Taquari. Há possibilidade de o rio elevar-se em um nível acima do que foi observado na semana anterior. Os municípios da região têm sofrido de forma recorrente com as inundações do manancial.

A estimativa é de que o nível da água atinja em torno de 25m na segunda-feira (30), três metros a mais do que era projetado até o meio da semana. Isso representa seis metros acima do patamar de inundação projetado para Lajeado e Estrela. Não se descarta uma elevação ainda maior.

Fronteira Oeste