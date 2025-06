Cheia dos rios no RS: como está a medição neste domingo

Apesar da quantidade de chuva abaixo do esperado para o final de semana no Rio Grande do Sul, cinco rios atingiram a cota de inundação no Estado ao longo deste domingo (29): Caí (em São Sebastião do Caí e Montenegro), Taquari (em Lajeado e Encantado), Jacuí (em Triunfo), Paranhana (em Taquara) e Guaíba (em Eldorado do Sul). O Rio Uruguai, na Fronteira Oeste, está acima do nível máximo desde o dia 21 de junho.

Na Capital, o Guaíba registrou elevação de 30cm entre as 13h e as 18h na Usina do Gasômetro, mas estabilizou durante a noite na marca dos 3m36cm — mesmo assim, está abaixo do limite, que é de 3m60cm.

De acordo com o hidrólogo Fernando Fan, o salto no nível ocorreu em função do vento norte na Lagoa dos Patos, não em função da chuva. A previsão é de que o volume de água dos rios Caí e Taquari chegue à Capital na terça-feira (1º), quando o Guaíba deve se aproximar da cota de inundação.

Durante a noite, o painel de monitoramento do governo do Estado incluiu a medição do Guaíba em Eldorado do Sul. Segundo os dados divulgados na ferramenta, a cota de inundação no local foi superada no final da tarde. Às 21h, a água atingiu a marca de 1m23cm.

O Caí ultrapassou a cota de inundação no final da manhã, e observou elevação ao longo de todo o dia. Na última medição, às 21h45, o rio estava em 12m15cm em São Sebastião do Caí (1m45cm acima da cota de inundação) e 6m50cm em Montenegro (50cm acima).

A prefeitura de Lajeado confirmou, às 16h, que o Taquari ultrapassou a cota máxima de 19m na cidade. Às 22h15min, a medição era de 20m98cm. O rio também superou seu limite na cidade de Encantado, onde a cota de inundação é 12m e no mesmo horário o nível estava em 12m92cm.

O Jacuí, em Triunfo, também superou a cota de inundação. Às 22h deste domingo, a marcação era de 5m6cm (onde o limite é de 4m67cm). Em Taquara, o Paranhana extrapolou o máximo suportado, que é 5m, e marcava 5m26cm às 21h.

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta vermelho para risco muito alto de inundação de três rios gaúchos:

Rio Caí, entre São Sebastião do Caí e Montenegro. Válido até as 9h desta segunda-feira (30).

Rio Taquari, entre Encantado e Taquari. Válido até as 12h desta segunda.

Rio Uruguai, entre Iraí e Barra do Guarita. Válido até as 11h desta segunda.

Saiba como estão as medições:

Guaíba

A medição das 22h deste domingo (29), realizada na Usina do Gasômetro, registrava 3m36cm. O índice mostra uma estabilidade nas últimas horas, com baixa oscilação durante a noite. No Cais Mauá, o nível estava em 2m75cm na marcação das 22h, mesma marca das duas horas anteriores e a maior do dia.

Nos dois casos, o Guaíba se encontra acima das cotas de alerta: de 2m30cm no Cais Mauá e de 3m na Usina, conforme a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, com base em dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico.

Por outro lado, as medições seguem abaixo das cotas de inundação, que são de 3m no Cais Mauá e de 3m60cm na Usina do Gasômetro. À tarde, o Guaíba registrou 30 centímetros de elevação em cinco horas, já que as 13h deste domingo a medição era de 3m04cm no mesmo local.

Na última quarta-feira (25), o Guaíba chegou a ultrapassar a cota de inundação no Cais Mauá, no centro de Porto Alegre, quando atingiu os 3m.

Leia Mais RS tem bloqueios em estradas devido à chuva

Rio Gravataí e Rio dos Sinos

Na Região Metropolitana, o Rio Gravataí, na cidade de mesmo nome, passou o domingo com nível estável. Às 22h15min, a medição era de 4m42cm, a mesma desde as 11h.

Em São Leopoldo, o Rio dos Sinos estava com 4m35cm na medição das 22h15min do domingo, o nível mais baixo desde a noite de sexta-feira (27).

Os dois rios seguem acima das cotas de alerta, que é de 3m75cm no caso do Rio Gravataí e de 4m no Rio dos Sinos, mas abaixo das cotas de inundação (4m75cm e 4m50cm, respectivamente).

Rio Caí

Às 11h deste domingo, o Rio Caí ultrapassou a cota de inundação em dois pontos de medição. Em São Sebastião do Caí, o rio extrapolou o limite às 10h45min, e segue em elevação desde então. O último registro, das 21h45min, apontava 12m15cm na cidade — a cota de inundação neste ponto é de 10m50cm.

O rio também ultrapassou a cota de inundação em Montenegro. A medição do mesmo horário marca 6m50cm, onde o limite é de 6m.

Conforme dados da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS (Sema), o Rio Caí subiu cerca de cinco metros durante a madrugada de sábado para domingo.

A prefeitura de São Sebastião do Caí projeta que o nível do Rio Caí na região chegue na marca de 13m50cm. O município já ativou o plano de contingência e mantém abrigos abertos.

Rio Taquari

Em Lajeado, o Rio Taquari ultrapassou os 20m e segue em elevação desde que atingiu a cota de inundação, às 16h. O último registro, das 22h15min, marca 20m98cm na cidade, onde o limite é de 19m.

A prefeitura da cidade informa que acionou o Plano de Contingência e, por segurança, está realizando a remoção preventiva de moradores em áreas até a cota de 23 metros.

Em Encantado, o Rio Taquari também superou o limite de 12m e está, atualmente, em 12m92cm, conforme medição das 22h15min.

Em Muçum, no Alto Taquari, o rio atingiu a cota de alerta utilizada pela prefeitura e atingiu, às 22h15min, 15m. A marca de inundação é de 18m.

Rio Uruguai

Na Fronteira Oeste, o Rio Uruguai segue elevado em alguns pontos. Em Uruguaiana, onde a cota de inundação é de 8m50cm, a medição das 21h30min deste domingo indicou 10m75cm.

Em São Borja, às 17h, o registro foi de 8m70cm, dentro da cota de alerta.

A região é a que mais preocupa o hidrólogo Fernando Fan, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ele projeta a manutenção ou aumento no nível do Rio Uruguai ao longo dos próximos dias, mas prevê a chegada da água da chuva deste final de semana à Fronteira Oeste somente a partir do próximo final de semana.

Rio Jacuí

Em Triunfo, o Rio Jacuí voltou para a cota de inundação durante a tarde. Às 22h do domingo, atingiu 5m6cm.

Rio Paranhana

O Rio Paranhana superou a cota de inundação em Taquara e está acima do limite desde as 15h deste domingo. A medição das 21h marcava 5m26cm na cidade, onde o máximo suportado é 5m.

Em Igrejinha, o nível do rio está estável em 1m96cm. No local, a cota de inundação é de 3m.

O que cada cota significa?