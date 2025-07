Cheia dos rios no RS: como está a medição nesta segunda-feira

Guaíba segue acima da cota de alerta na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Os rios seguem acima da cota de alerta no Estado em pelo menos 15 municípios nesta segunda-feira (30). Há ao menos nove pontos em que a cota de inundação foi superada. Em Porto Alegre, o Guaíba superou a marca de alerta no Cais Mauá e na Usina do Gasômetro, mas apresenta estabilidade desde o fim da noite de domingo (29). Veja a situação completa abaixo.

A medição das 13h15min desta segunda-feira indicava a marca de 2m81cm no Cais Mauá — 19 centímetros abaixo da cota de inundação e quatro centímetros a mais do que na medição das 9h15min.

Na Usina do Gasômetro, o Guaíba atingiu a marca de 3m36cm no mesmo horário. São quatro centímetros a mais do que no registro das 8h. Apesar de estar acima da cota de alerta (3m), o nível indica queda em relação à elevação registrada no domingo, quando chegou a 3m38cm às 20h.

Em razão da elevação registrada ainda no domingo, durante a madrugada desta segunda-feira, a prefeitura de Porto Alegre fechou quatro comportas que seguiam abertas: 1, 2, 4 e 6, no Cais Mauá.

Acima da cota de inundação

De acordo com os dados da Agência Nacional de Águas (ANA), há ao menos nove pontos no Estado onde os rios superaram a cota de inundação:

Rio Caí : São Sebastião do Caí e Montenegro

: São Sebastião do Caí e Montenegro Rio Taquari : Estrela e Taquari

: Estrela e Taquari Rio das Antas : Santa Tereza

: Santa Tereza Rio Uruguai : Uruguaiana, São Borja e Itaqui

: Uruguaiana, São Borja e Itaqui Rio Paranhana: Taquara

Acima da cota de alerta

Até as 12h30min desta segunda-feira, seguiam acima da cota de alerta no RS:

Guaíba : em Porto Alegre

: em Porto Alegre Rio Gravataí : em Alvorada e Gravataí

: em Alvorada e Gravataí Rio dos Sinos : em São Leopoldo

: em São Leopoldo Rio Taquari : em Muçum, Taquari, Venâncio Aires, Bom Retiro do Sul, Santa Tereza e Encantado

: em Muçum, Taquari, Venâncio Aires, Bom Retiro do Sul, Santa Tereza e Encantado Rio Uruguai : em São Borja

: em São Borja Rio Candeia: em São Sebastião do Caí

Situação dos rios do RS

Os dados são referentes às medições realizadas até as 12h30min desta segunda-feira.

Rio Gravataí e Rio dos Sinos

O Rio Gravataí segue acima da cota de alerta em dois municípios. Em Alvorada, onde a cota é de 3m50cm, a medição aponta 3m97cm — redução de um centímetro desde as 8h.

Já em Gravataí, o nível do rio se mantém estável nesta segunda-feira. Assim como às 7h15min, a medição das 9h15min também indicou 4m42cm — 42 centímetros acima da cota de alerta no local.

Em São Leopoldo, o Rio dos Sinos está 43 centímetros acima da cota de alerta, que é de 3m50cm. O nível foi de 4m33cm às 12h15min, elevação de um centímetro em comparação as do início da manhã.

A marca indica queda gradual desde as 3h de domingo, quando o rio chegou à marca de 4m46cm.

Rio Caí

O Rio Caí segue acima da cota de inundação em dois municípios: São Sebastião do Caí e Montenegro. A marca registrada em São Sebastião do Caí às 12h30min foi de 11m41cm — 18 centímetros a menos do que na medição anterior. A cota de inundação neste ponto é de 10m.

A marca das 6h foi de 11m93cm. O rio ultrapassou a cota na manhã de domingo, chegando a 10m56cm às 10h.

Em Montenegro, o Caí está pouco mais de um metro acima da cota de inundação (6m). A medição das 12h30min aponta para 7m14cm — oito centímetros de elevação com relação à marca das 9h.

Rio Taquari

O Taquari segue acima da cota de inundação em Estrela, que é de 19m. A medição das 12h30min indicou 21m31cm — redução de 39 centímetros em comparação com a marca das 9h.

Em Taquari, o nível do rio chegou a 8m53cm – 19 centímetros a mais que a medição do início da manhã. A cota de alerta no município é de 6m50cm.

Rio Uruguai

O Uruguai segue elevado em diferentes pontos do Estado. Está acima da cota de inundação em Uruguaiana, com 10m58cm na medição das 12h30min desta segunda-feira. Houve redução de 32 centímetros em relação à medição das 7h15min. O limite é de 8m50cm.

A cota de inundação também foi ultrapassada em São Borja, com o nível chegando a 9m16cm. A medição anterior indica 8m70cm. A cota é de 9m.

Rio Jacuí

O Jacuí recuou em Rio Pardo e ficou abaixo da cota de alerta, que é de 10m. A marca mais recente indica 9m98cm, frente aos 10m27cm da medição anterior.

Rio Paranhana

O Paranhana segue acima da cota de inundação (5m) em Taquara desde às 15h de domingo. Ao meio-dia desta segunda-feira, a marca era de 5m84cm – elevação de 14 centímetros em relação a marca das 8h.

O que cada cota significa?