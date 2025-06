Cheia do Rio Uruguai ainda deixa 3,3 mil pessoas fora de casa na Fronteira Oeste

Uruguaiana tem 1.541 pessoas fora de casa, das quais 257 estão em abrigos. Thiago Valença / Prefeitura de Uruguaiana

Cerca de 3,3 mil pessoas seguiam fora de casa na manhã desta sexta-feira (27), na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A situação permanece depois das fortes chuvas que atingiram o Estado e elevaram o nível do Rio Uruguai.

Em Uruguaiana, o rio está com 11m02cm, cerca de quatro metros acima da cota de inundação, e ainda em elevação. Conforme a última atualização da prefeitura, feita na noite de quinta-feira (26), 1.541 pessoas estão fora de casa – 257 em abrigos públicos e 1.284 em casas de parentes ou amigos. Os bairros mais atingidos são Mascarenhas de Moraes, Santo Antônio e Cabo Luís Quevedo, entre outros.

A moradora da região de General Hipólito, em Uruguaiana, Rosângela Farias Dorneles, 40 anos, está em um abrigo com o marido e quatro de seus nove filhos. É o terceiro ano seguido que precisam deixar a residência por causa da cheia. Atualmente na espera por uma casa através do programa Compra Assistida, do Governo Federal, a família está no abrigo desde quarta-feira (25). Rosângela conta que a filha mais nova, Aylla Maitê, saiu de casa com menos de 25 dias de vida.

— Eu só tenho medo porque ela é bebê, e eu passei um trabalho com meu filho quando era bebê (e teve pneumonia). Quando eu vi que vinha enchente com ela eu pensei "meu Deus, tudo de novo" — relata Rosângela.

Em Alegrete, o nível do Rio Ibirapuitã está normalizado, abaixo da cota de alerta. Mesmo assim, 700 pessoas seguem fora de casa, segundo o coordenador da Defesa Civil da cidade, Adão Roberto. Aproximadamente 100 delas estão em abrigos municipais, e orestante em casas de família ou amigos. Os bairros mais afetados foram Canudos, Macedo e Santo Antônio.

Parte dessas famílias foi atingida pela cheia do rio pela segunda vez em um mês, após a cheia do Rio Ibirapuitã no fim de maio deste ano. Outras 700 pessoas já retornaram, e a previsão é de que o restante volte ao longo do fim de semana, dependendo do volume de chuva previsto. A Defesa Civil do município recolhe doações de móveis para as famílias atingidas.

Em Itaqui, o nível do Rio Uruguai está em 10,87m, dois metros acima da cota de inundação. A alta deixa 804 pessoas fora de casa, conforme a Defesa Civil Municipal. Ainda, a autoridade informa que 80 casas volantes de madeira foram transferidas para lugares seguros.

Já em Manoel Viana, o nível do Rio Ibicuí está diminuindo, mas segue acima da cota de inundação, em 10m53cm. Segundo a prefeitura, 257 pessoas seguem fora de casa.

Em São Borja, o nível do Rio Uruguai também segue elevado, apesar de ter baixado durante a noite, em 10m03cm nesta manhã. O município registra 60 pessoas fora de casa.

Ainda, em Barra do Quaraí, 27 pessoas estão fora de casa enquanto p nível do Rio Quaraí segue subindo, por enquanto com altura de 9,11m, dentro da cota de alerta.