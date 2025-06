Cerca de 400 pessoas deixam suas casas em Santa Cruz do Sul devido à chuva; veja fotos e vídeo

O município de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, foi castigado pelas chuvas na noite desta terça-feira (17) e na madrugada de quarta (18). A prefeitura estima que cerca de 400 pessoas estejam fora de casa. Destas, 147 estão no Pavilhão da Oktoberfest, que também abriga animais de estimação, e 26 estão no ginásio do bairro Rauber. Outras estão em casas de parentes e amigos.