Centenário de Maurício Sirotsky Sobrinho é celebrado com inauguração de estátua em Porto Alegre

Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho de Gestão da RBS, discursa durante homenagem ao pai, Maurício Sirotsky Sobrinho. Jefferson Botega / Agencia RBS

O legado humano e empresarial de um dos maiores nomes da comunicação brasileira foi celebrado na manhã desta quinta-feira (5), em Porto Alegre, no centenário de seu nascimento.

A trajetória do fundador do Grupo RBS, Maurício Sirotsky Sobrinho (1925-1986) ganhou a forma de uma estátua que representa o comunicador fazendo o que mais amava: empunhando o microfone com que encantava plateias como a do programa de rádio que comandou nos anos 1950, pouco antes de erguer o maior grupo de comunicação do sul do país.

A sequência de homenagens realizada no parque batizado com seu nome, também conhecido como Harmonia, incluiu ainda a inauguração de uma alameda denominada Ione Pacheco Sirotsky, esposa de Maurício.

A manhã de celebrações teve início com a apresentação da alameda e o descerramento de uma placa comemorativa em referência a Ione, reconhecida como uma das pioneiras da responsabilidade social no Rio Grande do Sul e uma idealizadora do braço social da RBS, além de incentivadora de primeira hora da construção da empresa.

— A mãe sempre trabalhou ao lado do pai. Sempre fizeram tudo juntos, com muita garra e muito amor. O maior legado que deixaram foi de amor e respeito — declarou a primogênita do casal, Suzana Sirotsky Melzer.

Em seguida, o evento em comemoração ao centenário reuniu centenas de convidados na Casa do Gaúcho, incluindo 34 dos 47 descendentes do comunicador, incluindo os filhos Nelson Sirotsky, publisher e presidente do Conselho de Gestão da RBS, e Pedro Sirotsky, além de Suzana. A filha Sônia Sirotsky e o irmão Jayme Sirotsky acompanharam as homenagens por transmissão online por razões de saúde.

Também estiveram presentes o presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, amigos, colaboradores da RBS e autoridades como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o prefeito da Capital, Sebastião Melo, o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, o presidente do Tribunal de Justiça, Alberto Delgado Neto, e o procurador-geral de Justiça do Estado, Alexandre Saltz.

A celebração, que teve direção artística de Rene Goya Filho e direção musical de Caio Amon, fez uma ponte entre passado e futuro. Reviveu o ambiente dos anos 1950 ao recriar, ao vivo, o tema musical que abria o programa de Maurício, e trouxe de volta ao palco uma das tantas artistas que passaram pelo programa Maurício Sobrinho, como era conhecida a célebre atração comandada pelo comunicador nascido em Erebango, no norte gaúcho.

Eleita Rainha do Rádio em 1957, quando contava apenas 15 anos, Maria Helena Andrade comoveu o público ao cantar Não Esqueça de Mim, de Roberto Carlos.

A emoção se manteve durante a exibição, em primeira mão, de um documentário que resgata os principais pontos da história e o carisma de Maurício Sirotsky Sobrinho. Denominada 100 Anos à Frente, a obra dirigida por Rene Goya filho irá ao ar na RBS TV, no próximo sábado (7) após o programa É de Casa.

— Foi uma figura humana extraordinária, que inspirou pelo exemplo, pela comunicação e pela capacidade de tocar as pessoas. Esse evento é um agradecimento por tudo o que ele significou para cada um de nós — afirmou Nelson Sirotsky.

Estátua de Maurício foi revelada ao público no final da manhã. Jefferson Botega / Agencia RBS

A conexão com o futuro foi estabelecida, ao final do documentário, pela reconstituição da imagem e da voz do fundador da RBS por meio de inteligência artificial.

No ápice das celebrações, os convidados se dirigiram até a chamada Praça da Harmonia, no coração do parque, onde a estátua de Maurício aguardava para ser revelada sob um manto escuro. Por volta das 11h50min, os familiares se reuniram ao redor da obra assinada pelo escultor Vinícius Ribeiro para puxar o pano e apresentar a figura do comunicador de braços abertos e olhos fixos no horizonte — como tantas vezes se dirigiu a seu público.

— Ao olhar para essa estátua, consigo enxergar a vida e a alma do Maurício. É o retrato de como ele gostava de ser e de estar. De ser um comunicador, e de estar se comunicando — afirmou Pedro Sirotsky.