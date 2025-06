Caso Raissa Suellen: o que se sabe sobre a morte de miss

Raissa Suellen Ferreira da Silva , 23 anos, ex-Miss Teen de Serra Branca, na Bahia , foi encontrada morta na última segunda-feira (9), em Araucária, no Paraná , após ter desaparecido por mais de uma semana . O suspeito, o humorista Marcelo Alves, 41 anos, confessou o crime e está preso, conforme o g1 .

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PC-PR), o corpo de Raissa foi localizado após o próprio Marcelo guiar os agentes até o local onde o enterrou, em uma área de mata. Antes disso, ele enviou um áudio para a advogada da família da vítima, onde afirmou que nunca tinha feito para ela.

O material foi entregue à polícia nesta terça-feira (10), um dia após ele confessar o assassinato e ser preso. No áudio, apesar de negar ter feito mal à Raissa, Marcelo admitiu que já tinha olhado para ela "com outros olhos".

A jovem era natural de Paulo Afonso, na Bahia, e havia se mudado para Curitiba há três anos . Raissa, que conquistou o título de Miss Serra Branca Teen em 2020, se preparava para recomeçar a vida em Sorocaba, no Estado de São Paulo, onde teria recebido uma proposta de trabalho. Foi justamente essa "promessa" que Marcelo usou como isca para atrair a vítima.

Quem era o suspeito e qual a relação com a vítima?

Marcelo Alves, natural de Petrolândia, no Pernambuco, era conhecido no meio artístico como "Li Pernambucano" , atuava como humorista e também trabalhava como motoboy. Ele conhecia Raissa desde a infância , quando atuava como instrutor de artes marciais em projetos sociais na Bahia.

Além de amigo próximo da jovem, era visto com afeto pela família , que o considerava uma espécie de figura paterna para Raissa.

Durante as buscas pelo paradeiro da jovem, Marcelo chegou a oferecer hospedagem para os familiares dela na própria casa, em Curitiba. Ele manteve contato com parentes, auxiliando sobre o desaparecimento e ajudando nas investigações.

Quem era Raissa Suellen?

Natural de Paulo Afonso, no norte da Bahia, Raissa Suellen Ferreira da Silva tinha 23 anos e nutria desde a infância o sonho de seguir carreira como modelo e influenciadora digital .

Antes de desaparecer, Raissa planejava deixar Curitiba e recomeçar a vida em Sorocaba, no interior de SP. Amigos gravaram um vídeo em que ela aparece num carro, se despedindo, em registro que agora é analisado como parte das investigações — a suspeita é de que Marcelo dirigia o veículo naquele momento.

Prisão e andamento do caso

O humorista foi preso em flagrante por homicídio qualificado e ocultação de cadáver . A polícia solicitou a conversão da prisão em preventiva. O filho de Marcelo, que teria auxiliado na ocultação do corpo, foi preso, pagou fiança e foi liberado.

A investigação apura se houve violência sexual e busca confirmar se as lesões encontradas no corpo são compatíveis com a versão apresentada pelo suspeito. Aline Manzatto, delegada responsável pelo caso, destacou que o crime tem características passionais.