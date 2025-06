Cascata eleita a mais bela do RS tem aumento de vazão por conta da chuva

Cascata Perau do Facão fica a cerca de 200km de Porto Alegre. Lucimari Sgarbossa Portalupi / Arquivo Pessoal

As fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde o início da semana provocaram um aumento na vazão da Cascata Perau do Facão, localizada no interior do município de Arvorezinha. A cascata chegou a ser eleita a mais bela do Rio Grande do Sul (saiba mais detalhes abaixo).

Segundo os responsáveis pela área, embora ainda não haja dados oficiais sobre o volume, estima-se que a vazão do Arroio Figueirinha — que alimenta a cascata — tenha aumentado entre 80 a 100 vezes em relação ao seu volume médio em condições normais.

Desde segunda-feira (16), os temporais em todo o estado deixaram três pessoas mortas, uma desaparecida e mais de 6 mil fora de casa.

Pelo menos 98 municípios relatam alagamentos, deslizamentos, danos em residências, estradas e pontes, além de milhares de pessoas desalojadas ou desabrigadas, de acordo com o último balanço divulgado Defesa Civil do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (20).

A Cascata Perau do Facão é um dos pontos naturais mais conhecidos da região e é banhada pelo Arroio Figueirinha, cujas nascentes estão situadas a cerca de 8 km da cascata, dentro do território de Arvorezinha.

Ao longo desse percurso, diversos pequenos córregos contribuem para o volume do arroio, que, após descer pela cascata, ainda percorre aproximadamente 9 km até desaguar no Rio Forqueta. Este, por sua vez, desemboca no Rio Taquari entre os municípios de Arroio do Meio e Lajeado.

De acordo com os cálculos dos responsáveis pelo local, a água que passa pela Perau do Facão leva cerca de 30 horas para alcançar o Rio Taquari.

A mais bela do Rio Grande do Sul

Cascata Perau do Facão fica na rota da erva-mate, importante ponto turístico no Vale do Taquari. Thiago Kerche / Amturvales/Divulgação

A cascata Perau do Facão, em Arvorezinha, a cerca de 200 km de Porto Alegre, foi eleita a mais bela cachoeira do Rio Grande do Sul, em votação que aconteceu no último ano.

A cascata fica na rota da erva-mate, importante ponto turístico do Vale do Taquari, como é conhecida a região. Ao longo do percurso de 900 metros de trilha até chegar às quedas d’água, há diversos pés da planta.

A cascata é composta por duas quedas, cada uma com o seu poço, onde o banho é permitido. Do ponto mais alto até o chão, são cerca de 80 metros.

Em relação ao nome da cascata, Valdecir Breciani, sócio proprietário do Cânion Perau do Facão, explica que ele foi dado por antigos moradores da região.