Carro em que casal desaparecido estava é encontrado em Candelária; mulher foi localizada morta

Identidade da vítima ainda não foi divulgada. Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária / Divulgação

Correção: apenas o corpo da mulher foi localizado, e não o corpo dos dois, como publicado entre as 17h25min e 18h24min desta terça-feira (17). O texto já foi corrigido.

Uma mulher de 54 anos foi encontrada morta dentro de um carro na tarde desta terça-feira (17), por volta das 16h20min, em Candelária, no Vale do Rio Pardo. Ela e o companheiro, de 65 anos, estavam desaparecidos após tentarem passar por uma área alagada. Equipes ainda atuam na busca do homem.

O automóvel foi localizado a cerca de dois quilômetros do local onde desapareceram no Arroio Minhoquinha, na localidade de Linha Curitiba.

A identificação do casal não foi informada. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária em colaboração com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Santa Cruz do Sul trabalharam nas buscas (leia a nota da Defesa Civil do RS na íntegra abaixo).

Casal seria morador das proximidades. CBM-RS / Divulgação

Segundo informações repassadas por moradores aos bombeiros voluntários do município, no início da manhã, o casal tentou cruzar de carro o Arroio Minhoquinha. No entanto, o veículo não teria conseguido fazer a manobra e foi levado pela força da água.

Conforme os bombeiros, foi reportado que o casal envolvido no episódio mora perto do arroio.

Alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas meteorológicos válidos para o Rio Grande do Sul até quinta-feira (19). Todos já estão em vigor.

O mais severo, com classificação vermelha, indica "grande perigo" de chuva acima de 100 milímetros de chuva em faixa da Região Central e Fronteira Oeste. Válido até as 23h59min de quinta, o cenário representa riscos de alagamentos e transbordamentos de rios, além de grandes deslizamentos de encostas.

O segundo tem grau de severidade laranja, que indica "perigo". Ele abrange quase todo o Rio Grande do Sul, com exceção da divisa com Santa Catarina, e aponta para chuva de até 100 milímetros e rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h. O comunicado é válido até as 23 de quinta-feira.