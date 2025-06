Canoas tem 100 mil afetados pela chuva e mais de 700 pessoas fora de casa

A chuva que atinge a Região Metropolitana de Porto Alegre causa diversos problemas em Canoas . De acordo com a Defesa Civil, são cerca de cem mil pessoas afetadas no município. O número leva em conta problemas envolvendo transporte público, casas afetadas e alagadas.

Dos atingidos no município, 582 estão fora de casa devido a alagamentos, e foram para a casa de amigos e parentes. Outros 129 moradores estão acolhidos em abrigo no bairro São Luís.

Apesar do cenário, o governador ressalva que a situação não é semelhante à da enchente de maio de 2024. As projeções são do Centro de Monitoramento do Rio Grande do Sul, embasados em modelos matemáticos que analisam dados meteorológicos.