Canoas decreta situação de emergência em razão da chuva intensa

O que define o decreto

O decreto autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem no reforço das ações de resposta ao desastre, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Resiliência Climática (SMDCRC).

Segundo a prefeitura, com a declaração de situação de emergência, há também a dispensa de processos licitatórios para a contratação de serviços , obras e aquisição de materiais emergenciais.

Cem mil afetados

O acumulado de chuva em Canoas fez com que moradores saíssem de casa. Outros retiravam a água com rodo, conforme observado pela reportagem de Zero Hora na manhã desta quarta-feira (18).