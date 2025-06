Campanha celebra centenário de Maurício Sirotsky Sobrinho, fundador da RBS

Campanha publicitária é denominada “Maurício Sirotsky Sobrinho – Nosso grande influenciador”. Luiz Ávila / Agência RBS

A trajetória do comunicador e fundador do Grupo RBS, Maurício Sirotsky Sobrinho, é tema de uma campanha que celebra o centenário de seu nascimento, comemorado nesta quinta-feira (5). Um vídeo (veja abaixo), divulgado em primeira mão durante o Jornal do Almoço desta segunda-feira (2), resume ao longo de um minuto algumas das principais características e das maiores contribuições deixadas pelo empresário nascido na colônia judaica de Erebango, no norte gaúcho, em 5 de junho de 1925.

O material é parte da campanha publicitária denominada “Maurício Sirotsky Sobrinho – Nosso grande influenciador”, produzida pela Agência Ideia da Silva em parceria com a produtora Estação Filmes, que conta ainda com desdobramentos em rádio, digital e impresso.

Por iniciativa dos filhos do empresário, Suzana, Sônia, Nelson e Pedro Sirotsky, e do Grupo RBS, uma série de ações vai marcar o centenário de nascimento de Maurício. Estão previstos a inauguração de um monumento em sua memória e o lançamento de um documentário. Em novembro, haverá o lançamento de uma biografia publicada pela editora AGE.

A estátua será apresentada, na manhã de quinta-feira (5), em uma cerimônia destinada a familiares, amigos, autoridades e colaboradores da RBS no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, na Capital. Criada pelo artista Vinícius Ribeiro, a obra tem 2,2 metros de altura e retrata Maurício com um microfone na mão, em referência à sua atuação como comunicador. A ambientação conta com bancos, luminárias e alto-falantes que remetem à praça central de Passo Fundo onde Maurício, aos 14 anos, iniciou sua carreira divulgando reclames, notícias e recados no serviço de alto-falantes Sonora Guarany, também conhecido como a “Voz do Poste”.

Durante a cerimônia, os convidados terão ainda a oportunidade de assistir com exclusividade ao pré-lançamento da produção especial "100 anos à frente” — documentário de 21 minutos que retrata diferentes facetas de Maurício: o apresentador que lotava auditórios, o homem carismático e o empresário visionário que antecipava tendências. O especial vai ao ar no próximo sábado (7), após o programa É de Casa, na RBS TV, e ficará disponível no GloboPlay e no canal de GZH no YouTube. A realização é do diretor Rene Goya Filho, que assina o roteiro com Marcelo Pires e Tulio Milman.