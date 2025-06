Cade julga inquérito que investiga uso de conteúdos jornalísticos pelo Google

Caso contra empresa foi reaberto pelo Cade no início deste ano.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) analisa, nesta quarta-feira (11) em Brasília, o inquérito que investiga o Google por exibir conteúdo jornalístico sem remunerar os veículos de imprensa . O processo administrativo que tramita no órgão de defesa da concorrência apura possível abuso de posição dominante da plataforma no mercado de buscas.

O caso foi aberto pelo próprio Cade em 2018, arquivado em 2024 e reaberto no começo deste ano. O pedido para que o procedimento não seja arquivado e permaneça em análise é defendido por entidades representativas da imprensa.

No entendimento desses grupos, o Google reproduz trechos de notícias produzidos por veículos jornalísticos em plataformas como Google Search e Google News, mas não remunera os produtores desses conteúdos. Na visão do mercado jornalístico, a prática — conhecida como "scraping" — retém o tráfego, reduz o acesso aos sites de notícias e limita a distribuição de receitas com publicidade digital.