Cachoeira do Sul tem mais de 1 mil moradores afetados pela cheia do Jacuí

Defesa Civil de Cachoeira do Sul / Divulgação

Mais de 900 pessoas estão fora de casa em Cachoeira do Sul, devido à cheia do Rio Jacuí.

Moradores de Cachoeira do Sul, na Região Central, enfrentam pelo quinto dia consecutivo os efeitos da cheia do Rio Jacuí. Cerca de 1,1 mil pessoas foram afetadas de alguma forma. Nesta terça-feira (24), o cenário é de declínio no nível da água, que permanece acima da cota de inundação.