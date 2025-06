Bombeiros retomam buscas a homem que desapareceu após ter carro arrastado pela correnteza em Candelária

O carro foi localizado a mais de um quilômetro do local onde havia sido visto pela última vez. CBM-RS / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar do RS, com auxílio dos bombeiros voluntários, retomou nesta quarta-feira (18) as buscas ao homem que está desaparecido há mais de 24 horas, desde que o carro em que estava foi arrastado pela correnteza, em Candelária, no Vale do Rio Pardo.

O homem estava acompanhado da companheira no veículo. O corpo de Geneci da Rosa, de 54 anos, foi encontrado no fim da tarde de terça (17).

O efetivo do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Sul participa da operação. Uma equipe de mergulhadores esteve no local, mas encontrou dificuldades devido à correnteza.

— Buscas superficiais com embarcação pelo rio e a pé pelas margens — descreve o major Ricardo Coelho, do 6º Batalhão de Bombeiros Militar.

Conforme relatos, o casal se deslocava para o trabalho, em uma empresa de bolsas. O veículo foi levado pela força da água durante a tentativa de travessia de uma ponte.

— O carro foi localizado a 1,77 quilômetro abaixo do local em que iniciou o arrastamento — complementa o major.

Situação no município

De acordo com dados do pluviômetro instalado em uma estação meteorológica em Candelária, a chuva acumulada entre as 8h50min de segunda (16) e as 8h desta quarta passa de 258mm. A média para todo mês de junho é de 135mm.