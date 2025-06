Balão em chamas em SC: quatro das vítimas morreram queimadas dentro do cesto 

Acidente aconteceu na manhã deste sábado. Duda Fortes / Agencia RBS

Quatro das oito pessoas que morreram no acidente com um balão em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, foram encontradas carbonizadas dentro do cesto da aeronave, informou o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, tenente-coronel Zevir Cipriano Júnior.

Segundo a Polícia Civil, o balão teria começado a pegar fogo ainda no ar, forçando o piloto a realizar uma descida de emergência. Próximo ao solo, o piloto teria orientado os passageiros a pularem. Ao todo, 13 pessoas, incluindo o piloto, conseguiram deixar a aeronave, mas momentos depois, com o alastramento do fogo, ela voltou a subir.

— Nós vamos precisar fazer a partir daí exames de DNA com relação às últimas pessoas que acabaram ficando no cesto e acabaram sendo queimadas ali, abraçadas. Inclusive uma cena muito triste — disse o delegado-chefe da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.

As oito vítimas que morreram foram as que permaneceram dentro do balão que chegou a uma grande altitude.

Entenda

O acidente aconteceu na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, e mobilizou equipes de resgate e segurança na região. A aeronave pegou fogo ainda no ar e caiu em uma área rural da cidade. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, confirmou as mortes de:

Andrei Gabriel de Melo

Everaldo da Rocha

Fábio Luiz Izycki, 42

Janaina Moreira Soares da Rocha

Juliane Jacinto Sawicki, 36 anos

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, informou, em nota, que recebeu cinco pacientes vítimas do acidente. Entre eles, estão dois homens e três mulheres.

Dois dos feridos tiveram queimaduras leves de segundo grau. Os outros três apresentaram escoriações e queixas de dor devido ao impacto da queda. Nenhum dos sobreviventes sofreu fraturas ou lesões consideradas graves.

Empresa se manifesta

A Sobrevoar Serviços Turísticos, responsável pelo balão que caiu se manifestou sobre a tragédia. A empresa divulgou uma nota em seus canais de comunicação comentando o acidente que deixou oito mortos nesta manhã.