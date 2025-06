Balão pega fogo no ar, cai e deixa ao menos oito mortos em Praia Grande

Um passeio que prometia vistas deslumbrantes de cânions acabou em tragédia na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, Santa Catarina. Um balão de ar quente, com 21 pessoas a bordo, incendiou ainda no ar e acabou caindo em uma área rural do município. O acidente causou ao menos oito mortes (abaixo, veja a lista).

Imagens que circulam nas redes mostram o começo das chamas. Relatos ainda preliminares dão conta de que, num primeiro momento, a aeronave desceu próxima ao solo e algumas pessoas saltaram, ou caíram, entre elas o piloto. Depois, o balão voltou a subir e foi tomado pelas chamas, caindo de forma brusca, ainda com parte dos ocupantes (veja imagens abaixo).

Vânia Roseméri de Lima Scain, proprietária de uma pousada em Praia Grande, testemunhou o acidente. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ela afirmou ter visto quando as pessoas saltaram do balão e ter encontrado uma das sobreviventes.

— Foi muito rápido. Eu entrei em desespero quando vi as pessoas se jogando — lembrou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (PCSC), Ulisses Gabriel, afirmou que as causas do acidente são investigadas. Segundo Gabriel, as principais hipóteses são as condições climáticas adversas — de acordo com ele, ventava bastante na cidade — ou falha humana.

Ouvido pela Rádio Gaúcha, o balonista e presidente da Federação Gaúcha de Balonismo, Rogério Daitx, avaliou, pelas imagens do ocorrido, que o acidente não foi causado pelas condições climáticas. Daitx destacou que vários outros balões voaram em Praia Grande neste sábado e que o vídeo não indica que houvesse ventania. Para o especialista, é possível que tenha havido vazamento do gás que alimenta o maçarico, que faz o balão voar.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) se manifestou, lamentando o ocorrido e prestando solidariedade a amigos e familiares das vítimas. "A Agência está adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e da tripulação", diz a nota.

Responsável pelo balão, a empresa Sobrevoar Serviços Turísticos divulgou comunicado no qual lamenta o ocorrido e se coloca a disposição dos familiares das vítimas. A prestadora destaca que cumpre as normas da Anac e que o piloto, que "possui ampla experiência", adotou os procedimentos indicados para tentar salvar todos os passageiros.

A prefeitura de Praia Grande emitiu nota manifestando solidariedade às famílias das vítimas. "O município está acompanhando a ocorrência — que segue em andamento — juntamente com o Governo do Estado e as forças de segurança. Equipes municipais foram mobilizadas para prestar atendimento às famílias e colaborar na apuração dos fatos", diz um trecho do comunicado.

Nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lamentou o acidente ocorrido no Estado vizinho e colocou as forças de segurança gaúchas à disposição de Santa Catarina. "Falei há pouco com o governador Jorginho Mello e coloquei as forças de segurança do RS à disposição para colaborar com as buscas", escreveu.

Mortos e feridos

Dos 21 ocupantes, oito morreram. Os nomes confirmados pela polícia são:

Andrei Gabriel de Melo

Everaldo da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Janaina Moreira Soares da Rocha

Juliane Jacinta Sawicki

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Cinco sobreviventes foram levados para o Hospital Nossa Senhora de Fátima. Entre as vítimas, duas apresentam queimaduras leves de segundo grau. Os demais apresentam escoriações e queixas de dor em decorrência do trauma. Nenhum dos pacientes apresenta fraturas ou lesões graves.

Ainda não há informação sobre os outros oitos feridos.

Praia Grande

Conhecida como capital dos cânions, Praia Grande fica na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Segundo a prefeitura, a cidade está localizada "aos pés do trecho mais abrupto da serra, onde os paredões são quase verticais e onde estão alguns dos canyons mais importantes, como o Itaimbezinho e o Malacara".

Os voos de balão sobre os cânions estão entre as principais atrações turísticas da região.

"As saídas de passeio de balão em nossa cidade possibilitam uma vista panorâmica espetacular para as escarpas da serra geral e para os magníficos Canyons dos Parques Nacionais, somado a um visual de 360º de toda a região, com vista para a planície litorânea", destaca site mantido pela administração municipal.

Outros acidentes

Em 2023, ao menos dois acidentes envolvendo balões e ar quente foram registrados em Praia Grande. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, mas não houve mortes.

