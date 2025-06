Bagé reduz racionamento de água para seis horas diárias após alta nos reservatórios

O Departamento Municipal de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) reduziu de 12 para seis horas a interrupção no fornecimento de água no município. Agora, a restrição vale das 23h às 5h diariamente.

A medida foi possível graças ao volume de chuva neste mês de junho. Até o início da semana, a Estação de Tratamento de Água (ETA) registrou 99,3 milímetros. Em todo o mês passado foram 126 milímetros.

Com isso, a barragem do Piraí está 0m55cm abaixo do normal, e a Sanga Rasa está com 3m35cm negativos. Para efeito de comparação, em 2 de junho, a Barragem Piraí estava em 3m55cm abaixo do nível normal, enquanto a Barragem Sanga Rasa registrava 5m75cm negativos.

O diretor do Daeb, Max Meinke, destaca que a irregularidade das chuvas é uma característica da região da Campanha. Ele lembra que Bagé tinha reservatórios cheios na virada do ano, mas, após um março com apenas 23 milímetros, a situação voltou a piorar.

O racionamento de água foi adotado no início de maio. Devido à irregularidade, não há como prever o fim do racionamento, tampouco um parâmetro em relação a anos anteriores.

— A chuva nos tirou de uma situação muito crítica, mas não foi suficiente para mudar o quadro. O nível da barragem Sanga Rasa ainda é preocupante, principalmente porque o cenário meteorológico futuro não aponta um quadro favorável para chuvas — alerta Meinke.

Falta de água

O Daeb informa que, em razão de dois desligamentos de energia elétrica programados pela CEEE Equatorial, pode haver falta de água nesta quarta-feira (25) entre 13h e 17h30min nos bairros Ivo Ferronato, Malafaia, Daer, São Bernardo e arredores da Santa Tecla.