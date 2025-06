Ato em homenagem às vítimas de acidente com balão em SC é realizado em Praia Grande

Homenagem ocorreu no local onde o balão caiu. Instagram: @prefeiturapraiagrandesc / Reprodução

Um ato em homenagem às vítimas do acidente de balão em Praia Grande, Santa Catarina, ocorreu neste sábado (28) no campo de decolagem Três Irmãos, onde aconteceu a queda. A tragédia, no dia 21 de junho, deixou oito mortos.

Os participantes, de mãos dadas, soltaram oito balões brancos, cada um com o nome de uma das vítimas fatais.

"O momento foi marcado por grande emoção e reflexão, simbolizando união, respeito e solidariedade às famílias enlutadas", destaca trecho de nota publicada pela prefeitura de Praia Grande.

O evento foi organizado pela Associação de Pilotos e Empresas de Balonismo (Avibaq), com apoio da Secretaria de Turismo do município.

Houve também a presença de um pastor, que disse palavras de conforto para os presentes. Segundo informações da prefeitura de Praia Grande, participaram do ato "balonistas, empresários do setor e representantes do trade turístico".

O acidente

Restos do balão no solo após o acidente. Duda Fortes / Agencia RBS

Um balão de ar quente com 21 pessoas a bordo pegou fogo durante um voo turístico. Segundo o depoimento do piloto à Polícia Civil, ao perceber o início das chamas, houve uma descida de emergência, com passageiros sendo ordenados a pular para se salvar.

Além do piloto, outras 12 pessoas conseguiram saltar quando o balão ainda estava próximo ao solo. Com menos peso, ele passou a ganhar altitude e depois se incendiou, e os oito ocupantes restantes morreram.