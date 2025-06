Assista ao documentário "100 Anos à Frente", sobre a trajetória de Maurício Sirotsky Sobrinho

Como parte das comemorações pelo centenário de nascimento de Maurício Sirotsky Sobrinho , celebrado na última quinta-feira (5), foi lançado o documentário 100 Anos à Frente, que narra a trajetória do fundador do Grupo RBS .

O filme retrata diferentes facetas de Maurício: o apresentador que levava grandes atrações para auditórios lotados, o homem de muitas ideias e com profunda conexão com as pessoas e o empresário visionário que antecipava tendências.