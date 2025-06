As imagens da semana pelos fotojornalistas de Zero Hora

O diácono Pedro Kaufmann, durante missa. André Ávila / Agencia RBS

A semana começou com a notícia de que Pedro Kaufmann será o único padre formado na arquidiocese de Porto Alegre em 2025. Ele será ordenado padre no final do mês de junho, em Canoas, cidade em que iniciou sua jornada de fé.

Na foto de André Ávila, antes de ser ordenado padre, um diácono auxilia na missa, preparando a mesa, bíblica, cálice com vinho e outras funções.

Na foto, Brenda Grabein. Renan Mattos / Agencia R

O retrato de Renan Mattos mostra Brenda Graebin, uma das personagens do podcast que conta a história do Maníaco do Cassino, em material produzido pela GZH lançado nesta semana sobre o serial killer Titica.

A trancista Morenique Vianna. André Ávila / Agencia RBS

O Ministério do Trabalho reconheceu a profissão de trancista e a atividade entrou na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MPE).

Na foto, a trancista Morenique Vianna, trabalhando em seu salão no Centro de Porto Alegre, pelas lentes de André Ávila.

Bairro Mathias Velho em Canoas é novamente alagado um ano após enchente de Maio de 2024. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A foto de Jonathan Heckler mostra as novas enchentes no bairro Mathias Velho, em Canoas, na quarta-feira (18). A comunidade volta a sofrer com inundações um ano após as enchentes de maio de 2024.

Cachorro foi salvo durante as operações de resgate. Renan Mattos / Agencia RBS