Ao menos 12 municípios do RS registram queda de granizo e cinco têm estragos

No Litoral Norte, o município de Itati registrou cerca de 50 casas afetadas, das quais 20 foram destruídas pela queda de granizo durante a madrugada desta quinta-feira (5). Os estragos foram restritos à região de Aratinga, na divisa com São Francisco de Paula, que é uma área considerada vulnerável.

A prefeitura de Itati estima que pelo menos 200 pessoas foram afetadas, ainda sem balanço exato de quantas tiveram que sair de casa. O relato é de chuva de granizo intensa com pedras grandes, que se acumularam, e que deixaram furos nos telhados das casas, como é o caso do comerciante Édson Corrêa.

Ainda em Itati, a ERS-486, na Rota do Sol, chegou a ser bloqueada, mas já houve liberação da via. Também houve registro de granizo na Fronteira Oeste. Em São Borja, a Defesa Civil estima que mais de 300 casas tenham sido afetadas na região de Nhu-Porã, a 30 quilômetros do centro. Nenhum morador teve que sair de casa, e foram distribuídas lonas para proteção das residências.

No norte do Estado, mais cidades tiveram chuva de granizo. Conforme na apuração da equipe da Gaúcha Passo Fundo, no município de Paim Filho, as pedras de gelo cobriram um trecho da RS-126 e causaram danos a telhados, bueiros e estradas, além de deixar galhos de árvores espalhados por algumas vias.