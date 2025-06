Anac cassa certificado de operação de transporte aéreo da Voepass

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) decidiu cassar o Certificado de Operador Aéreo (COA) da Passaredo Transportes Aéreos, principal empresa do grupo Voepass , nesta terça-feira (24).

A ação impede a empresa de realizar o transporte aéreo de passageiros , conforme o g1 . A medida acontece após a identificação de falhas graves e persistentes no Sistema de Análise e Supervisão Continuada (SASC) da companhia. A apuração começou após uma aeronave da empresa cair em Vinhedos (SP) , em agosto de 2024, resultando na morte de 62 pessoas.

A decisão, que não cabe mais recursos, inclui aplicação de sanções pecuniárias no valor total de R$ 570,4 mil . A deliberação ocorreu após análise do recurso apresentado pela companhia. O COA já havia sido cassado em primeira instância.

Durante reunião na Anac, o advogado da empresa, Gustavo de Albuquerque, disse que a cassação é valida por dois anos, mas tem efeito semelhante a uma punição definitiva, com graves consequências financeiras e operacionais para a empresa, conforme o g1 .

Acidente — com aeronave da empresa — matou 62 pessoas no dia 9 de agosto de 2024.

A agência identificou que a Voepass não realizou algumas das inspeções obrigatórias requeridas. O problema foi apontado pela Anac e inicialmente corrigido pela empresa, mas, ainda assim, voltou a se repetir com outras aeronaves da frota.

No dia 11 de março de 2025, a Anac suspendeu cautelarmente as operações da companhia e instaurou o processo paralelamente.

Zero Hora entrou em contato com a empresa, mas não teve retorno até a publicação deste texto. O espaço está aberto para manifestação.

Relembre

Um avião da companhia Voespass Linhas Aéreas caiu por volta das 13h do dia 9 de agosto de 2024 em um bairro residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo .

Ele transportava 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes, em um voo com origem em Cascavel, no Paraná, e destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Segundo as prefeituras de Vinhedos e de Cascavel e a Polícia Militar paulista, não houve sobreviventes.