Água começa a baixar no Vale do Taquari, mas rios da Região Metropolitana e Vale do Sinos estão em elevação

Após ultrapassar a cota de inundação, de 19m, o nível do Rio Taquari , em Estrela , começou a baixar e passou a ser classificado como acima da cota de alerta , que é de 17m, às 6h desta sexta-feira (20), com 18m93cm. Na atualização mais recente, das 10h, estava em 18m17cm. O nível das águas chegou a 22m63cm na tarde de quinta-feira (19) e desde então foi baixando. Os dados são da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

O Rio Caí , em São Sebastião do Caí , também apresenta queda no nível da água nas últimas horas, mas permanece acima da cota de inundação , que é de 10m50cm. Às 10h, o nível marcava 11m28cm .

Em Porto Alegre, Guaíba segue em elevação

No Guaíba, em Porto Alegre , os dois pontos de medição apresentam níveis abaixo da cota de alerta , mas seguem subindo. No Cais Mauá , o nível estava em 2m26cm na atualização das 10h. A situação atual é de atenção. O contexto muda se a água atingir 2m30cm, que é a cota de alerta , e 3m, que é a de inundação.

Conforme o Grupo de Pesquisas Hidrologia de Grande Escala (HGE) do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, os prognósticos indicam elevação nos níveis do Guaíba devido às chuvas. Com base nas medições atualizadas, os pesquisadores esperam níveis máximos de 3m20cm durante o final de semana, considerando a régua na Usina do Gasômetro.