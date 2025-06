Acidente envolvendo três carros deixa um morto e cinco feridos na RS-453, em Caxias do Sul

Um homem de 30 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos na RS-453, em Caxias do Sul. O sinistro aconteceu por volta das 22h50min, nas proximidades da Fazenda Souza, no interior do município.

Os dois veículos bateram de frente. Um terceiro carro, de modelo Volkswagen Up, trafegava atrás do Gol e não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira dele.

O condutor do Gol morreu no local. Dois passageiros deste veículo e outras três pessoas que estavam no Up tiveram ferimentos e foram encaminhadas ao Hospital Pompeia, em Caxias do Sul.