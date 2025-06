Acesso a Eldorado do Sul é bloqueado na BR-290 por acúmulo de água

Acesso a Eldorado do Sul está bloqueado na BR-290, na altura do km 107. Guilherme Milman / Agência RBS

Correção: o bloqueio é causado devido à elevação no nível do Rio Jacuí, diferentemente do publicado entre 5h01min e 11h38min desta quarta-feira (25). O texto foi ajustado.

O acesso a Eldorado do Sul pela BR-290, na altura do km 107, no sentido Interior-Capital, está totalmente bloqueado desde o início da manhã desta quarta-feira (25).

A interrupção no trânsito se deve à elevação no nível do Rio Jacuí, que avança sobre a pista. O tráfego no ponto está interrompido por cones e não há previsão de liberação. Ao longo da manhã, mais ruas da cidade foram tomadas pela água.

Para chegar a Eldorado, a orientação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é seguir em frente pela rodovia até o Posto Rota e utilizar a via lateral para acessar o município com segurança.

Já quem vem do Interior ou do outro lado da cidade precisa utilizar o viaduto que passa por baixo da BR-290, que está com grande acúmulo de água, o que obriga o condutor a trafegar com uma velocidade reduzida.

Segundo os dados mais recentes da Defesa Civil do município, 1.623 pessoas estão fora de casa sendo 1.337 em casas de parentes ou amigos e 286 abrigados no ginásio Eliseu Quinhones.

Ao todo, são 12 bairros afetados: Bom Retiro e Parque Eldorado (ambos já normalizados), Chácara, Assentamento Integração Gaúcha (Irga), Cidade Verde, Vila da Paz, Itaí, Sol Nascente, Sans Souci, Centro, Loteamento e Medianeira.