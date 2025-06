"A ponte é o coração da Ilha": um ano depois da enchente, moradores da Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, seguem isolados

Comunidade tem 1,2 mil moradores, conforme a prefeitura de Rio Grande. Heitor Araujo / Agencia RBS

Um sentimento une os habitantes da Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, no sul do Estado: angústia.

Desde julho do ano passado, a comunidade está sem acesso terrestre ao restante do município. A ponte Wilson Branco, inaugurada no começo dos anos 2000, teve que ser interditada após a enchente de maio de 2024. Mesmo com recurso assegurado pela Defesa Civil Nacional no programa de reconstrução do Rio Grande do Sul, dificuldades encontradas para a estabilização de um pilar impediram que se cumprisse o prazo inicial de seis meses para a recuperação da estrutura.

O comerciante Darciso Gomes Freitas, 48 anos, afirma que os moradores dependem da ponte para tudo.

A ponte é o coração da ilha. Sem ela, nada funciona.

Darciso é proprietário de um bar na comunidade. Ele explica que, eventualmente, precisa sair de barco para buscar mercadorias, o que acarretou no aumento dos preços dos produtos.

— Só não desisto de morar aqui porque me criei neste lugar, mas sei de muita gente que foi embora.

Darciso se criou na Ilha dos Marinheiros. Heitor Araujo / Agencia RBS

O pedreiro Fernando Lori da Rosa, 69 anos, conversava com Darciso dentro do bar, quando relembrou a enchente e a promessa de que a ponte seria reconstruída logo.

Na enchente ficou tudo debaixo d'água e até hoje a gente não tem a resposta da ponte, que deviam ter feito no fim do ano passado. Não aconteceu. Agora vai ter que consertar o que ficou muito estragado, e leva tempo. Nossa esperança é que seja resolvido neste ano — desabafa.





Darciso (ao fundo) e Fernando aguardam pela volta da ponte. Heitor Araujo / Agencia RBS

A professora de dança Denise Zamboni, 48 anos, comprou uma casa na Ilha há três anos. Ela se diz encantada pelo lugar e afirma que pretende se instalar de forma definitiva em breve.

— Eu gosto muito, vim conhecer e me apaixonei. Venho praticamente todas as semanas passar alguns dias. Estamos investindo na casa e a ideia é vir morar em definitivo, com a tranquilidade da Ilha e em contato com a natureza.

Denise conta que depender apenas da balsa é arriscado. Ela diz que já aconteceu de ter ido para a Ilha e não ter conseguido voltar para a cidade em razão dos horários limitados.

Denise pretende se instalar definitivamente na Ilha. Heitor Araujo / Agencia RBS

Sem a ponte é difícil, a gente fica à mercê da balsa. Mas nem com esses problemas eu vou desistir de vir morar aqui, eu gosto demais.

Para o agricultor Francisco de Paula Trindade, 66 anos, a falta da ponte atrapalha produtores e feirantes que passam trabalho para levar as mercadorias até o centro de Rio Grande.

— Muitos não conseguem ir até a cidade e ficam esperando liberar a balsa.

Francisco (E) é agricultor e leva seus produtos para vender em Rio Grande. Heitor Araujo / Agencia RBS

A ponte

A ponte liga a Ilha dos Marinheiros a uma estrada municipal na Vila da Quinta, distante 20 quilômetros do centro de Rio Grande. Com a interdição, os cerca de 1,2 mil moradores da Ilha passaram a depender de uma balsa que opera desde setembro, de forma gratuita, e também de embarcações particulares para terem acesso à área central do município.

Porém, a balsa tem horários limitados e depende das condições climáticas e fluviais da Lagoa dos Patos para operar. Não são raros os relatos de moradores que ficam empenhados, sem conseguir entrar ou sair da Ilha.

Balsa tem horários limitados. Heitor Araujo / Agencia RBS

Darciso lembra da história de um vizinho, idoso, que teve que ser levado de barco, da metade norte da ilha, distante uma hora e meia do centro da cidade, após passar mal durante a noite. A Unidade Básica de Saúde funciona até as 16h e a balsa opera até as 20h — recentemente, a prefeitura estendeu a possibilidade da travessia em casos de emergência médica.

— A falta da ponte dificulta principalmente nos casos de saúde. Já levei um morador daqui, de carro, até a balsa, enquanto a ambulância esperava do outro lado. Só que a balsa não poderia me trazer de volta, mas acabou que o barqueiro me ajudou, deu um jeitinho, como se diz, e fez a travessia de volta — conta o pescador Luiz Henrique Matos Pereira, 53 anos, morador da Ilha.

Balsa tem capacidade para seis veículos e mais 10 passageiros. Heitor Araujo / Agencia RBS

A travessia da ilha ao continente é feita por uma balsa contratada no valor de R$ 300 mil ao mês, que opera diariamente das 6h às 12h30min e das 14h às 20h. Ela tem capacidade para seis veículos e mais 10 passageiros. O serviço é conforme a demanda - se chegar um veículo, a balsa faz a travessia. Diariamente, ela chega a atravessar 80 vezes o canal. É um trajeto curto, de aproximadamente 200 metros, feito em menos de 2 minutos.

Processo de recuperação complicado

De acordo com a atual chefe do gabinete de Programas e Projetos Especiais da prefeitura, Giovana Corvo da Trindade, a antiga gestão identificou um problema em um pilar de sustentação da ponte, o segundo dos cinco pilares no sentido Ilha-continente.

Engenheiros que acompanham a situação da ponte, afirmam que houve procedimentos inadequados para a recuperação da estrutura. Heitor Araujo / Agencia RBS

No fim de setembro de 2024 foi firmado o contrato emergencial com a Thalassus Dragagem, Mergulho e Levantamentos Hidrográficos, empresa de Rio Grande com especialidade em dragagem, serviços aquáticos e investigação estrutural de obras civis em portos. Esse contrato teve o valor de aproximadamente R$ 3,9 milhões, recursos proveniente da Defesa Civil Nacional para garantir a estabilidade da ponte. As obras começaram no dia 18 de outubro.

Segundo Giovana Trindade, a parte submersa do pilar, que deveria ser de cinco metros de acordo com o projeto original, estava em 11 metros, o que fez com que as estacas de sustentação, que são fixadas ao solo, estivessem praticamente todas expostas à força da água. Isso fez com que a ponte inclinasse para baixo, com a posterior interdição.

Ponte está fechada desde julho de 2024. Heitor Araujo / Agencia RBS

Esse processo de erosão, segundo Trindade, vinha de anos, mas se acentuou em 80 centímetros "do dia para a noite" com a enchente e se aprofundava em 1 milímetro a 1,5 milímetro por dia. O trabalho definido pela Thalassus começou com a dragagem em uma área a 300 metros da ponte, inicialmente prevista em 90 mil metros cúbicos de areia, recolocadas diretamente sobre as estacas do pilar de sustentação, para deixar a estrutura submersa no nível de cinco metros de profundidade.

Em novembro, com a análise de que o aproveitamento da areia dragada estava em apenas 20% (abaixo dos 30% estimados), resultado da força da correnteza na Lagoa dos Patos, foram estudadas novas medidas na recuperação do pilar da ponte, para evitar o desabamento.

Além do aumento da carga horária nos trabalhos (de 8 horas diárias de dragagem para 12 horas), levantou-se a possibilidade de colocação de uma barreira fixa de areia próximo ao pilar e a concretagem do mesmo, o que foi executado em janeiro deste ano, com um aditivo contratual de R$ 302 mil. Já em fevereiro houve o aumento em 30 mil metros cúbicos de areia a ser dragada e colocada junto ao pilar.

Em maio foi realizado um teste de estabilidade da ponte no teste de carga. Heitor Araujo / Agencia RBS

A sustentação do pilar, segundo Trindade, foi concluída no começo de maio, com a comprovação da estabilidade da ponte no teste de carga realizado no último dia 12. Agora, os serviços concentram-se em instalar uma manta geotêxtil com pedras por cima, para manter o material despejado no local e garantir a estabilidade da ponte — etapa que deve ser concluída até o fim de julho.

— O engenheiro da Thalassus apresentou estudos mundiais comprovando que essa é a melhor técnica para uma situação neste sentido, que é utilizada em 15% dos casos parecidos. Outras técnicas é menor a porcentagem, se usam em 6%, 3%, 2% no mundo, por exemplo — sustenta Trindade.

Promessa é de que ponte esteja liberada ainda em 2025

Na Ilha, há diferentes perspectivas entre a população, dividida entre o ceticismo de que a ponte seja recuperada totalmente ainda neste ano e os otimistas de que ela volte logo. A estimativa da prefeitura é de que ainda neste ano sejam concluídos todos os processos para a ponte voltar a atender à população.

— O pilar está estável, é bem nítido. A gente já definiu o que será feito. Está em elaboração o projeto de obra na parte externa, sendo elaborado junto com a Universidade Federal do Rio Grande (Furg), que devemos entregar dentro de um mês. A gente vai apresentar à defesa civil nacional a execução de mais duas estacas na lateral do pilar, depois de ser feita uma sondagem do solo para identificar a qual profundidade colocá-las. Depois é realizar o macaqueamento (processo utilizado para suportar ou elevar temporariamente uma ponte ou sua estrutura para deixá-la no nível). O nosso objetivo é entregar a ponte nesse ano ainda — promete Trindade.

Leia Mais Um ano da enchente em Muçum: histórias de quem deu a volta por cima na cidade do Vale do Taquari

Engenheiros consultados pela reportagem, incluindo ligados à Furg que acompanham a situação da ponte, afirmam que houve procedimentos inadequados para a recuperação da estrutura, especialmente pela alegada falta de um estudo de diagnóstico e prognóstico do caso.

O ex-prefeito Fábio Branco foi procurado pela reportagem para explicar os procedimentos adotados pela gestão anterior. O político afirmou que na sua gestão fez tudo o que teria que ser feito e que está tudo registrado na prefeitura.

Maioria das residências fica na estrada principal. Heitor Araujo / Agencia RBS

A Ilha dos Marinheiros

A Ilha dos Marinheiros é uma região pouco habitada de Rio Grande. Ela é costeada por uma estrada principal, ao longo da qual estão estabelecidas a grande maioria das residências, com o interior praticamente todo desabitado. De acordo com o censo de 2010, são 1,4 mil moradores, número que diminuiu para aproximadamente 1,2 mil, segundo Cláudio Costa, que acumula os cargos de secretário de Relações Institucionais e da Pesca no município. Aproximadamente 200 são pescadores e outros 50 agricultores, famílias cujo sustento é proveniente da Ilha.

Muitos moradores vivem da pesca e da agricultura. Heitor Araujo / Agencia RBS

Valores empenhados até o momento

Contrato Thalassus (Restabelecimento)

Empenhado: R$ 4.237.570,63 (3,9 milhões inicial e 302 mil de aditivo)

Liquidado: R$ 3.834.510,07

Valor disponibilizado inicialmente pela Defesa Civil para restabelecimento

R$ 4.942.297,52

Valor disponível para projeto final

Defesa Civil: R$ 6.830.849,14

A cronologia da interdição

2024

A ponte está interditada desde o começo de julho. Havia uma previsão inicial de pelo menos seis meses para a recuperação completa da estrutura, que inicialmente seria feita pela estabilização do pilar de sustentação - etapa que foi concluída apenas em maio deste ano.

Ainda em julho do ano passado, uma balsa do Exército foi disponibilizada para a população fazer a travessia, além de embarcações particulares que faziam o trajeto. Em setembro foi firmado o contrato com a empresa que faz a travessia atualmente, de forma gratuita a população, no valor de aproximadamente R$ 300 mil por mês.

2025