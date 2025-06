"A gente nunca se acostuma", diz moradora de São Sebastião do Caí vítima da enchente de 2024 e novamente retirada de casa

Em São Sebastião do Caí, Neli Gonçalves de Oliveira, 65 anos, perdeu a casa em 2024 e teve que sair novamente agora. Camila Hermes / Agencia RBS

As casas construídas sobre pilares e nas partes altas dos terrenos denunciam que São Sebastião do Caí é um município com tradição de enchentes e alagamentos. Mesmo assim, as últimas horas foram de aflição entre os seus moradores, muitos ainda traumatizados com a tragédia de maio de 2024. Com a expectativa de nova cheia, a Defesa Civil municipal iniciou nesta quarta-feira (18) a retirada de famílias ribeirinhas às margens do Rio Caí.

Até o início da tarde desta quarta, 11 famílias do bairro Navegantes haviam sido transferidas para um dos ginásios do Parque Centenário - antes de o rio superar a cota de inundação, o que ocorreu às 17h, quando o nível do Caí estava em 10,6 metros (cota é 10,5 metros).



— A gente nunca se acostuma com isso, é um negócio muito ruim ter que sair de casa, meu Deus do céu — lamenta Neli Goncalves de Oliveira, 65 anos, que no ano passado já havia perdido a casa na enchente.

Vítima de paralisa infantil, a idosa reside sozinha.

Abrigo em ginásio

A operação de retirada de pessoas de casa inclui o frete de alguns móveis e eletrodomésticos, como geladeiras, sofás, botijões de gás e TVs. No ginásio, as famílias improvisam lotes e demarcam seus espaços com colchões e lonas, tentando manter o mínimo de privacidade.



— Da outra vez, nem deu tempo, nós perdemos tudo. Quando nos demos conta, já estava entrando água dentro de casa e não deu para tirar tudo. O que temos agora foi o que nós ganhamos da outra vez — relata Taimara Terezinha Soares, 32 anos, que foi agora para o ginásio municipal acompanhada do marido e do casal de filhos, de cinco e três anos.

Preocupação