Zero Hora e GZH ganham prêmio internacional de jornalismo em Nova York

ZH levou primeiro lugar na categoria Impresso graças às reformulações lançadas em 2024, quando completou 60 anos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O jornal Zero Hora e o site GZH, do Grupo RBS, foram premiados na edição deste ano do Golden Media Awards, evento organizado pela International News Media Association (Inma) para destacar boas práticas jornalísticas no mundo.

ZH ficou em primeiro lugar na categoria Impresso graças às reformulações lançadas no ano em que a marca completou 60 anos, e GZH alcançou o terceiro lugar em Mídia Social pela cobertura da enchente de maio de 2024 realizada pelos jornalistas da Redação Integrada de Gaúcha e Zero Hora. A cerimônia, que selecionou ao todo quatro dezenas de vencedores, foi realizada na noite de quinta-feira (22) em Nova York.

— O reconhecimento em uma das principais premiações internacionais de mídia em trabalhos como a renovação dos produtos Zero Hora e GZH e da cobertura das enchentes nas redes sociais revelam e reforçam o compromisso de Zero Hora e de GZH com seus leitores — diz Marta Gleich, diretora-executiva de Jornalismo e Esporte do Grupo RBS.

O prêmio dedicado ao jornal levou em consideração a reformulação gráfica e de conteúdo que, segundo os organizadores do evento, "consolidou sua presença digital" e garantiu o lançamento de um "produto impresso inovador". Os avanços entregaram mais conteúdo, uma melhor experiência multiplataforma e produtos mais conectados com a audiência.

O resultado desse esforço, destacado pela Inma, foi a renovação da marca de Zero Hora preservando sua essência jornalística e uma expansão no universo digital, com aumento de impacto e engajamento entre o público e os anunciantes.

A cobertura digital da traumática cheia de 2024 também foi reconhecida pela organização que reúne mais de 21 mil representantes de 800 veículos de comunicação mundo afora com a intenção de disseminar bons exemplos na área da imprensa. As publicações realizadas nas redes sociais de GZH somaram 211,7 milhões de visualizações distribuídas entre Instagram, TikTok e YouTube — que acumularam mais de 1,3 milhão de compartilhamentos e 190 mil comentários.