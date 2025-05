Visitamos Silveira, cão da UFSM que vive dias de celebridade no campus e nas redes

Cão é tratado pelo Projeto Zelo, grupo de voluntários ligados à UFSM. Denzel Valiente / Grupo RBS

A fama nacional repentina já altera a rotina do simpático cão de aproximadamente 10 anos que é um dos mais de 80 animais que vivem no campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Na sexta-feira (23), a reportagem de GZH esteve no campus, na região central do Rio Grande do Sul, para ver de perto o famoso Silveira.

Muito carismático, ele já era uma figura conhecida na universidade. No entanto, a fama nacional veio há cerca de uma semana, quando se tornou um dos assuntos mais comentados na rede social X no Brasil.

Silveira acumula 120 mil seguidores no Instagram e passou a fazer publicidade para marcas. O valor arrecadado é destinado ao cuidado dos próprios animais do campus.

Quem cuida do Silveira?

Para conseguir um espaço na agenda do pet celebridade, entramos em contato com o Projeto Zelo — um grupo formado por sete voluntários ligados à UFSM, que se dedica ao cuidado dos cães e gatos que vivem no local.

Na manhã de sexta-feira, nos encontramos com Raissa Nascimento dos Santos e Alice Figueiredo, voluntárias e responsáveis por gerenciar a nova carreira de influenciador de Silveira.

Porém, desde o início, fomos avisados de que localizar Silveira na cidade universitária nem sempre é tarefa fácil. Mesmo com uma rotina já estabelecida ao longo dos anos — que inclui cochilos na biblioteca e almoços no Restaurante Universitário —, nos últimos dias ele tem buscado refúgio do assédio dos fãs e repórteres.

— Ele já era conhecido aqui, muito pelo comportamento sociável, por participar dos protestos e por circular por todos os centros da UFSM, que é muito grande. A procura por ele aumentou bastante, e ele está até um pouco incomodado. A gente percebe que ele anda mais inquieto — comenta Raissa.

O Projeto Zelo tem sede no Colégio Politécnico da UFSM, dentro do campus. No local, funciona um bazar que vende roupas e itens personalizados com fotos das mascotes da universidade. Todo o valor arrecadado é revertido para alimentação e cuidados dos animais.

Onde encontrar o Silveira?

Após a conversa com as voluntárias, fomos informados de que Silveira tirava um cochilo matinal em um dos sofás da sala de estudos da biblioteca. Na hora, interrompemos a entrevista e partimos em sua busca.

Chegando à biblioteca, uma pequena aglomeração já quebrava o silêncio habitual do ambiente: uma equipe da RBS TV Santa Maria gravava uma reportagem com o cão.

Mesmo diante das câmeras e dos fãs, Silveira fez pouco caso. Seguiu cochilando tranquilamente. E, caso você esteja se perguntando como ele é pessoalmente, podemos garantir: é tão fofo — e redondo — quanto sugerem as imagens que pipocam pela internet.

Após cerca de 15 minutos e alguns carinhos, Silveira cansou do assédio e partiu em direção ao Restaurante Universitário, em busca do almoço. No trajeto, que já conhece bem, foi abordado por estudantes e até por pacientes do Hospital Universitário (Husm), que fica a poucos metros do local.

Silveira nos acompanhou por mais alguns minutos, até que terminássemos a reportagem. Apesar de muito simpático, a nova rotina, mais agitada, acaba cansando o já idoso cachorro, que foi se refugiar na sede do Projeto Zelo.