Veja a agenda de cursos e eventos sobre ESG

Desenvolvimento sustentável

Organizado pelo Sistema Cofecon/Corecons, o Congresso Brasileiro de Economia chega à 26ª edição consolidado como um dos mais importantes encontros da área econômica no país.

Em 2025, o evento será realizado de 6 a 10 de outubro , em Porto Alegre , e propõe uma reflexão profunda sobre os caminhos para um desenvolvimento sustentável no Brasil.

O evento será híbrido, com transmissão ao vivo .

Congresso de Direito Ambiental

O IV Congresso de Direito Ambiental e Sustentabilidade se propõe a articular ações que estejam em sintonia com os principais temas da COP30, contribuindo para a formação de uma sociedade mais informada, engajada e preparada para os desafios ambientais do presente e do futuro.