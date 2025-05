Britânico tomou cerveja dentro do buraco. X / Reprodução

Morador de Londres, Jansen chamou a atenção durante suas férias no Brasil entre o fim de abril e o início de maio. O turista britânico ficou mais de três horas preso em um buraco que cavou na areia da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Em um vídeo gravado pelo roteirista brasileiro Alan Smith, que viralizou nas redes sociais na sexta-feira (16), Jansen aparece apenas com o tronco, os braços e a cabeça para fora do buraco. Um multidão tenta auxiliar o turista, com as pernas soterradas e sem forças para sair do buraco.

— Estava cavando um buraco de 2,4 metros e vejamos... Ficou um pouco acima da minha cabeça. Pensei que fosse morrer. Por sorte pessoas boas me salvaram — contou Jansen ao g1.

Leia Mais Suspeito de matar policial marido de juíza no Rio é morto durante operação

O britânico, que já retornou para Londres, descreveu a situação como "surreal". Apesar do susto, bem-humorado, ele também afirmou que pretende voltar ao Rio de Janeiro e agradeceu às pessoas que lhe ajudaram.

Risco de soterramento

Jansen passou mais de três horas preso no buraco que cavou. Devido à profundide abaixo do nível do mar e aà aglomeração de pessoas ao seu redor, ele correu risco de ser soterrado.

Allan Smith, roteirista brasileira que estava na praia no momento do caso, afirma que a situação "gerou um verdadeiro caos". Em entrevista ao g1, ele deu detalhes do caso.

— No começo ele estava cavando com as mãos, ele e mais mais dois amigos britânicos. Eu estava perto, fiquei vendo um pouco e depois voltei para jogar futevôlei. Ele continuou cavando e o buraco foi crescendo, mas até ai tudo bem — conta.

Na sequência, Jansen pegou uma pá emprestada com um homem e começou a cavar mais fundo. Smith narra que poucos minutos depois o britânico "tomou impulso e se jogou no buraco".

— Quando ele se joga e cai dentro do buraco, a areia lateral bate e cai em cima dele. Ele não teve mais força para sair. Só que, como estava muito alto, a cabeça dele tava muito abaixo do nível do mar e da areia. Então, a qualquer momento poderia soterrar ele — relata Smith.

O resgate

A situação começou a chamar a atenção de quem passava pela areia da praia, pelo tamanho do buraco e por haver um homem preso dentro dele. Banhistas e ambulantes se mobilizaram para resgatar Jansen.

Algumas pessoas tentaram cavar um novo buraco, ao redor de Jansen, a fim de facilitar sua cidade. Não funcionou. Outra tentativa foi com cordas e madeiras, mas também sem sucesso.

— O gringo fez merda. Pé na cova — diz alguém em um dos vídeos que circula nas redes sociais.