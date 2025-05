Sobe para 17 o número de municípios que reportaram danos por chuva no Estado

Em Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, uma ponte provisória foi derrubada.

A chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (26) levou mais 11 municípios a relatarem danos , segundo o último levantamento da Defesa Civil do Estado, elevando o total para 17.

A lista conta com quatro municípios da Fronteira Oeste, dois do Vale do Rio Pardo, cinco do Vale do Taquari e outros três no Litoral Norte, na Região Central e na Serra Gaúcha (confira a lista completa abaixo).