Seis em cada 10 quilombolas vivem em área rural, revela Censo do IBGE

Quilombo do Areal, no bairro Menino Deus, é uma das comunidades quilombolas urbanas no RS. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Correção: no RS, 17.552 pessoas se declaram quilombolas, e não 17.496, como publicado entre as 13h14min de 9 de maio e as 10h21min de 10 de maio.

Diferentemente da população brasileira como um todo, em que a maioria das pessoas vive em áreas urbanas, a população quilombola habita majoritariamente regiões rurais: de cada 10 quilombolas, seis vivem no campo. A constatação faz parte de mais um suplemento do Censo 2022, divulgado nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Do total de 203 milhões de brasileiros contabilizados pelo Censo 2022, apenas 12,6% moravam em áreas rurais. Já entre os 1,3 milhão de quilombolas, 61,71% viviam no campo – o que representa 820,9 mil pessoas. Pouco mais de 509 mil (38,29%) moravam nas cidades.

No Rio Grande do Sul, há 17.522 pessoas que se identificam como quilombolas. Destes, 43,43% vivem em áreas urbanas, enquanto 56,57% residem no campo.

O Censo 2022 é o primeiro em que o IBGE coleta informações específicas da população quilombola, de forma que não é possível fazer comparativos para saber se a proporção de quilombolas no campo tem aumentado, diminuído ou ficado estável ao longo do tempo.

Para classificar uma pessoa como quilombola, o IBGE levou em consideração a autoidentificação dos questionados, não importando a cor de pele declarada. Quilombolas são descendentes de habitantes dos quilombos, comunidades que resistiam à escravidão.

Vida no campo

A coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais, Marta Antunes, acrescenta que a presença maior dessa população em áreas rurais é um fator de raízes históricas.

— Tem a ver com o histórico da ocupação pela escravização e de como foi essa resistência organizada ao longo dos séculos — explica Marta.

Gerente de Territórios Tradicionais e Áreas Protegidas do IBGE, Fernando Damasco ressalta a identificação das comunidades quilombolas com a questão rural.

— Na própria constituição do movimento social quilombola, a própria vinculação identitária associada a comunidades de ancestralidade negra, associada à opressão histórica sofrida, está profundamente vinculada à área rural — pontua Fernando.

Regiões e estados

O Censo 2022 aponta que apenas dois Estados não registram localidade quilombola, seja rural ou urbana: Acre e Roraima. O IBGE também identificou que as regiões Norte e Nordeste apresentam proporção de quilombolas em áreas rurais superior à média nacional:

Brasil: 61,71%

Norte: 63,40%

Nordeste: 65,01%

Centro-Oeste: 31,96%

Sudeste: 47,68%

Sul: 45,62%

Entre os Estados, as maiores proporções são:

Piauí: 87,87%

Amazonas: 84,92%

Maranhão: 79,74%

As unidades da federação com as menores proporções são:

Distrito Federal: 2,95%

Rondônia: 18,39%

Goiás: 27,03%

Rio de Janeiro: 27,28%

Territórios delimitados

O censo traz também dados de população quilombola que vive em território oficialmente delimitado. Nessas localidades reconhecidas, 87,97% vivem em área rural.

Fora dos territórios delimitados, 58,01% estão no campo.

População e alfabetização

O suplemento do Censo mostra que a população quilombola, seja em área rural ou urbana, é mais jovem que a população geral do país.

A mediana – número que separa a metade mais jovem da metade mais velha da população – do país é 35 anos. Já a dos quilombolas é de 31 anos, sendo 32 para os que vivem na cidade e 29 para os que moram no campo.

Assim como na média do país a taxa de analfabetismo no campo (18,16% da população) é maior que na cidade (5,44%), entre os quilombolas o padrão se repete: 22,71% na área rural e 13,28% na urbana.

Para chegar à taxa de analfabetismo, o instituto calculou a proporção de pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples.

Moradia

Ao contar quantas pessoas moram nos domicílios, foi possível identificar que a média de moradores em lares com ao menos uma pessoa quilombola é maior que a da população brasileira.

No Brasil, a média é de 2,79 morador por lar, variando de 2,76 em área urbana a 2,99 em rural. Já entre os quilombolas, a média é de 3,17, sendo 3,07 na cidade e 3,25 no campo.

Os pesquisadores identificaram também que na população brasileira que vive no campo, 4,26% dos moradores não tinham banheiro nem sanitário.

Em se tratando de quilombolas que viviam em área rural, esse percentual subia para 6,36%. A situação era pior ainda para os moradores de áreas rurais especificamente dentro de territórios quilombolas delimitados, chegando a 7,03%.

Precariedade no saneamento

Os pesquisadores buscaram informações dos domicílios de acordo com as condições de abastecimento de água, destinação de esgoto e coleta de lixo.

Enquanto nas cidades brasileiras, 18,71% dos habitantes moram em domicílio com alguma forma de precariedade, essa proporção salta para 53,61% entre os quilombolas que vivem em áreas urbanas.

Já em relação à vida em área rural, a precariedade em domicílios atinge 87,20% da população brasileira e 94,62% dos quilombolas.

Foram considerados elementos de precariedade no saneamento: ausência de abastecimento de água canalizada até o domicílio proveniente de rede geral, poço, fonte, nascente ou mina; ou ausência de destinação do esgoto para rede geral, pluvial ou fossa séptica; ou ausência de coleta direta ou indireta por serviço de limpeza.

A pesquisa destaca que em relação ao acesso à água em áreas urbanas, a precariedade é quase quatro vezes maior entre a população quilombola (9,21%) que entre a população brasileira como um todo (2,72%). No campo essa diferença é 43,48% (quilombolas) contra 29,35% (média Brasil).