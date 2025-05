Prêmio Pulitzer divulga vencedores da edição de 2025; veja lista

Medalha de ouro é concedida ao vencedor na categoria Serviço Social. Pulitzer / Divulgação

O jornalismo investigativo e de serviço público, voltado a temas como saúde reprodutiva, guerras, a crise dos opioides e os ataques à democracia, foi o grande destaque da edição de 2025 do Prêmio Pulitzer. Também foram reconhecidos trabalhos de literatura, drama e música.

Considerada a mais importante premiação do jornalismo mundial, a honraria reconhece anualmente trabalhos de excelência em diversas categorias. Os vencedores foram divulgados nesta segunda-feira (5) (veja a lista completa abaixo).

O jornal norte-americano The New York Times foi o veículo mais premiado do ano, vencendo em quatro categorias: internacional, explicativa, fotografia e local (com parceria de outro veículo). O The Washington Post e a revista The New Yorker, ambos também dos Estados Unidos, se destacaram com prêmios em mais de uma categoria.

Além do prestígio internacional, os vencedores do Prêmio Pulitzer recebem uma quantia de US$ 15 mil — valor que, convertido, representa cerca de R$ 85 mil.

A exceção é a categoria Serviço Público, em que o vencedor recebe a icônica medalha de ouro do Prêmio Pulitzer. A honraria é concedida anualmente à organização de notícias vencedora na categoria, e nunca a um indivíduo.

Vencedores nas categorias de Jornalismo

Serviço Público

Vencedor: ProPublica

Reportagem de Kavitha Surana, Lizzie Presser, Cassandra Jaramillo e Stacy Kranitz sobre grávidas que morreram após médicos negarem atendimento imediato por medo de violar leis antiaborto com exceções vagas.

Reportagem de Última Hora

Vencedor: The Washington Post

Pela cobertura da tentativa de assassinato do então candidato Donald Trump em 13 de julho de 2024, combinando apuração policial tradicional com forense audiovisual.

Reportagem Investigativa

Vencedor: Reuters

Por exposição da regulamentação falha nos EUA e no exterior que facilita o acesso ao fentanil.

Reportagem Explicativa

Vencedor: The New York Times – Azam Ahmed, Matthieu Aikins e Christina Goldbaum

Pela análise de como os EUA fracassaram no Afeganistão ao apoiar milícias violentas.

Reportagem Local

Vencedor: The Baltimore Banner e The New York Times – Alissa Zhu, Nick Thieme, Jessica Gallagher

Por série sobre a crise de fentanil em Baltimore e seu impacto desproporcional em homens negros mais velhos.

Reportagem Nacional

Vencedor: The Wall Street Journal

Por cobertura sobre Elon Musk, incluindo sua guinada política, uso de drogas e conversas com Vladimir Putin, presidente da Rússia.

Reportagem Internacional

Vencedor: The New York Times – Declan Walsh e equipe

Por investigação sobre o conflito no Sudão, o comércio de ouro e crimes contra civis.

Reportagem Especial (Feature Writing)

Vencedor: Esquire – Mark Warren

Por retrato de um pastor batista e prefeito que morreu por suicídio após ter sua vida digital exposta.

Comentário

Vencedor: The New Yorker – Mosab Abu Toha

Ensaios sobre a guerra em Gaza que unem reportagem profunda com memórias pessoais.

Crítica

Vencedor: Bloomberg CityLab – Alexandra Lange

Escrita sobre espaços públicos para famílias, com análise arquitetônica sensível e inovadora.

Editorial

Vencedor: Houston Chronicle – Raj Mankad, Sharon Steinmann, Lisa Falkenberg e Leah Binkovitz

Série sobre cruzamentos ferroviários perigosos, exigindo ação pública urgente.

Reportagem Ilustrada e Comentário

Vencedor: The Washington Post – Ann Telnaes

Por charges incisivas e criativas sobre figuras de poder, marcando sua saída do jornal após 17 anos.

Fotografia de Última Hora

Vencedor: The New York Times – Doug Mills

Sequência de fotos da tentativa de assassinato de Trump, incluindo imagem de uma bala no ar.

Fotografia de Perfil (Feature Photography)

Vencedor: The New Yorker – Moises Saman

Imagens em preto e branco de Sednaya, prisão síria, retratando o legado de tortura sob Bashar Al-Assad, então presidente sírio.

Reportagem em Áudio

Vencedor: The New Yorker

Podcast In the Dark sobre o massacre de 25 civis iraquianos em Haditha, após quatro anos de investigação.

Vencedores nas categorias de Livros, Drama e Música

Ficção

Vencedor: James, de Percival Everett (Doubleday)

Releitura de Huckleberry Finn, dando protagonismo a Jim.

Drama

Vencedor: Purpose, de Branden Jacobs-Jenkins

Peça sobre a herança de uma família afro-americana marcada pela luta pelos direitos civis.

História

Vencedor: Combee, de Edda L. Fields-Black (Oxford)

Sobre a Rebelião do Rio Combahee, com 756 escravizados libertos em um único dia.

Biografia

Vencedor: Every Living Thing, de Jason Roberts (Random House)

Biografia de Linnaeus e Buffon e a corrida para catalogar a natureza.

Memórias/Autobiografia

Vencedor: Feeding Ghosts: A Graphic Memoir, de Tessa Hulls (MCD)

Relato ilustrado sobre três gerações de mulheres chinesas e herança de traumas familiares.

Poesia

Vencedor: New and Selected Poems, de Marie Howe (W. W. Norton)

Coleção que explora temas de mortalidade e santidade no cotidiano.

Não Ficção Geral

Vencedor: To the Success of Our Hopeless Cause, de Benjamin Nathans (Princeton)

História profunda do movimento dissidente soviético.

Música

Vencedor: Sky Islands, de Susie Ibarra

Obra sobre ecossistemas e biodiversidade, com improvisação musical como ferramenta criativa.

Vencedor da Menção Honrosa e Prêmio Especial

Vencedor: Chuck Stone (In Memoriam)

Por seu trabalho pioneiro como jornalista da luta pelos direitos civis e por cofundar a NABJ (sigla em inglês para Associação Nacional de Jornalistas Negros) há 50 anos.