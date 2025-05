Prazo para famílias atingidas pela enchente escolherem imóveis do Compra Assistida é prorrogado

O governo federal estendeu por mais 60 dias o período de escolha das moradias pelo programa Compra Assistida. O prazo, que se encerraria nesta quarta-feira (30), será válido até o dia 30 de junho. A medida foi anunciada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, durante cerimônia na Secretaria para Apoio à Reconstrução.

O Compra Assistida garante a aquisição de imóveis já existentes no valor de até R$ 200 mil para famílias atingidas pela enchente de maio do ano passado. Conforme o Ministério das Cidades, cerca de 1,5 mil contratos de unidades habitacionais já foram assinados por meio do projeto. Cerca de 1,8 mil ainda estão disponíveis no site da Caixa para as pessoas já contempladas.

A estimativa é que, nesses próximos dois meses, pelo menos mais 700 contratos sejam viabilizados, chegando a 2,2 mil assinaturas. Em estimativa inicial, o governo havia previsto cerca de 2,5 mil casas pela iniciativa. Agora, a expectativa é de que esse número seja superado. São cerca de 3,4 mil famílias da Capital habilitadas para receber um imóvel do programa federal.

— Decidimos, em diálogo dentro do Ministério (das Cidades), prorrogar por mais 60 dias, para que as pessoas possam encontrar os seus imóveis, para que a gente possa fazer a compra — disse Jader Filho.

O ministro ainda garantiu que não haverá falta de recursos para o Compra Assistida:

— Não haverá ninguém que vai ficar para trás, os recursos estão separados para que a gente possa fazer a aquisição.

Ao todo, 14.672 famílias que precisam de moradias foram cadastradas pelas prefeituras de municípios gaúchos em programas do governo federal. Cerca 7,5 mil delas já foram aprovadas. Outros 7.169 cadastros estão em análise.

— Não sei se em algum lugar do mundo teve uma magnitude de uma operação dessa de reconstrução ou de compra de casas como está sendo feito aqui no Rio Grande do Sul — finalizou Jader Filho.

O evento desta quarta-feira marcou a assinatura da ordem de início de construção de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida. São 296 unidades anunciadas em Porto Alegre para moradores da Avenida Tronco. No residencial Jacuí, no Cristal, são 96 moradias. No residencial Dona Zaida, no Santa Tereza, outras 200.

Para Canoas, foram oficializadas 200 casas no Residencial Quero Quero.

Conforme o ministro, a obra mais adiantada do Minha Casa, Minha Vida Reconstrução é a que ocorre em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, que deve ser entregue em dezembro deste ano.

Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o ministro das Cidades, Jader Filho, em vistoria às obras ao residencial Jacuí, no bairro Cristal, nesta quarta. Alex Rocha / Divulgação

Isenção do IPTU para beneficiários

O prefeito Sebastião Melo anunciou também nesta quarta-feira que está elaborando um projeto de lei para isentar por um ano o IPTU das moradias adquiridas pelo programa Compra Assistida.

O projeto ainda será concluído e depois encaminhado à Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O anuncio foi feito durante coletiva com o Ministro das Cidades, Jader Filho, que veio a Porto Alegre assinar a ordem de inicio de obras do Minha Casa Minha Vida.