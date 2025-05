Ponte entre Travesseiro a Marques de Souza parcialmente destruída pela chuva tem previsão de reabertura em 10 dias

A chuva da última quarta-feira (28) no Vale do Taquari fez com que o nível do Rio Forqueta subisse a ponto de causar a queda parcial de uma ponte baixa entre Marques de Souza e Travesseiro, por conta do tombamento de uma das cabeceiras. A estrutura, que ficava dois metros acima do nível normal do rio, ia ser inaugurada no dia 14 de junho, mas já estava sendo usada por veículos.