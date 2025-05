Padre é investigado por embriaguez e ameaça a frentistas no interior de São Paulo

O religioso chegou a ser detido pela Polícia Militar por quebrar garrafas, xingar e ameaçar frentistas do estabelecimento. Diocese de Registro / Divulgação

A Polícia Civil de São Paulo investiga o padre Danilo Felix Franco, 37 anos, por embriaguez ao volante após um episódio de confusão e agressividade em um posto de combustíveis na cidade de Registro, no interior São Paulo. A diocese do município se manifestou sobre o caso (veja abaixo).

Segundo informações da polícia ao portal g1, o religioso chegou a ser detido por quebrar garrafas, xingar e ameaçar frentistas do estabelecimento. Porém, foi liberado em seguida após ser conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para coleta de sangue.

Ainda conforme o portal de notícias, no boletim de ocorrência consta que o caso aconteceu no centro da cidade, e que os policiais encontraram o padre dentro do carro, prestes a sair do posto.

Agentes afirmaram que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, desorientação, dificuldade para caminhar e forte odor de álcool, afirmaram os agentes.

Relatos indicam consumo de bebida no local

Ao portal de notícias, dois frentistas relataram que o padre consumia bebidas alcóolicas no local e que, em determinado momento, começou a quebrar garrafas no chão. Os funcionários, que tentaram contê-lo, dizem ter sido xingados e ameaçados.

Quem é o padre Danilo Felix Franco

Natural de Registro, Danilo Felix Franco nasceu em 2 de outubro de 1987. Entrou para o seminário aos 18 anos, em 2005.

Foi ordenado diácono em março de 2013 na paróquia São João Batista, em Sete Barras (SP), e se tornou padre em setembro do mesmo ano, na Catedral São Francisco Xavier, também em Registro. Ambos os sacramentos foram conferidos por Dom José Luiz Bertanha.

Ao longo de sua trajetória, Franco atuou em diversas paróquias da Diocese de Registro, entre elas Nossa Senhora do Monte Serrat e São Benedito, em Itariri, e a própria Catedral de São Francisco Xavier, onde recebeu o presbiterato.

Igreja anuncia medidas canônicas

A Diocese de Registro divulgou nota oficial sobre o caso, assinada pelo bispo Dom Manoel Ferreira dos Santos Júnior.

No texto, a Igreja reconhece a gravidade do episódio e pede desculpas públicas aos fiéis e à população. Veja a nota na íntegra.

"Tendo tomado conhecimento dos últimos fatos envolvendo um membro de nosso Clero Diocesano, vimos a público pedir perdão pelo escândalo gerado entre os fiéis católicos, diante daqueles que mesmo não professando a fé católica têm grande estima e proximidade à Igreja e, enfim, aos que porventura foram moralmente feridos por tais fatos.

Com efeito, nos recorda o saudoso Papa Francisco que “a Igreja, na sua essência, é uma Igreja de fé e sempre relacional, e só curando as relações doentias é que nós podemos tornar a Igreja sinodal. Como poderemos ser críveis na missão se não reconhecemos os nossos erros e não nos inclinamos para curar as feridas causadas com os nossos pecados?”.

A partir do conhecimento do fato, o Clérigo envolvido receberá, imediatamente as devidas implicações canônicas, além das civis que já estão em curso.