ONG internacional de direitos humanos produz relatório com críticas ao poder público por gestão pré e pós-enchente no RS

Documento aponta que populações vulneráveis foram as mais afetadas pela enchente. Duda Fortes / Agencia RBS

Um relatório produzido pela ONG Anistia Internacional Brasil aponta que os gestores públicos, nas diferentes esferas de administração, falharam no dever de proteger a população gaúcha de eventos climáticos extremos como a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Além disso, o documento aponta que as políticas públicas aplicadas no processo de recuperação do Estado não são suficientes para satisfazer os direitos básicos dos atingidos, principalmente entre as populações socialmente mais vulneráveis.

O relatório "Quando a água toma tudo - Impactos das cheias no Rio Grande do Sul" será lançado oficialmente nesta quarta-feira (28), em evento às 18h, na Fábrica do Futuro, em Porto Alegre.

Segundo aponta a Anistia Internacional, falhas do poder público, em suas diferentes esferas, têm evidenciado a necessidade de uma abordagem mais proativa e eficaz na gestão de desastres naturais. No relatório, a organização reforça que "a responsabilidade estatal deve ser assumida de forma mais ampla, considerando a prevenção, a mitigação e a reconstrução sustentável, além de garantir a transparência e a participação das comunidades afetadas no processo de tomada de decisões".

— O que aconteceu no Rio Grande do Sul, no nosso ponto de vista, era uma tragédia, em determinada medida, evitável. A mudança climática já é conhecida desde o século passado, o Brasil já assumiu compromissos de mitigação dos efeitos e preparação estrutural para lidar com eventos climáticos extremos pelo menos desde o Acordo de Paris, que vai completar 10 anos agora, e em grande parte essas ações de mitigação ou de adaptação às mudanças do clima não foram cumpridas — destaca Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil.

Não dá para chegar agora e demonstrar surpresa quando um evento climático extremo acontece, não tem mais espaço para esse tipo de reação. JUREMA WERNECK Diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil





Documento defende responsabilização do poder público em ações de prevenção, mitigação e reconstrução sustentável. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Conforme a Anistia Internacional, o relatório foi desenvolvido com base em normas nacionais e internacionais de direitos humanos. O documento analisa informações obtidas pela entidade durante duas visitas aos territórios afetados, entrevistas com pessoas de comunidades diretamente atingidas pela tragédia, além de um conjunto de dados produzidos por instituições, universidades, especialistas, estudiosos, organizações não governamentais e movimentos sociais que têm monitorado os efeitos da enchente no Estado.

— Todos têm responsabilidade, todas as autoridades da administração, os governos federal, estadual e municipais têm responsabilidade e foram negligentes, em maior ou menor grau. O Estado brasileiro, como um todo, falhou com sua população e continua falhando, um ano após a tragédia. É preciso corrigir essa rota — reforça Jurema Werneck.

Em nota, o governo do Estado afirmou que "ainda não teve acesso à publicação na íntegra", mas que "avalia todos os relatórios e os considera necessários para contribuir na reconstrução do RS". O governo federal também respondeu sobre as ações voltadas ao financiamento de medidas pós-enchente, entrega de moradias e atendimento a populações vulneráveis (veja mais apontamentos feitos pelos governos abaixo).

Plano Rio Grande

No relatório, a Anistia Internacional critica o planejamento e a execução das atividades no âmbito do Plano Rio Grande, principal programa estabelecido pelo Palácio Piratini para centralizar as ações de reconstrução do Estado. A organização afirma que o plano "não tem mirado as causas profundas dos desastres, se limitando a reconstruir o que foi destruído sem enfrentar a crise climática com políticas públicas".

O relatório da Anistia Internacional também apresenta críticas à utilização dos recursos do Funrigs, o fundo estabelecido para financiar as principais ações do Plano Rio Grande. Para a entidade, "o panorama de utilização orçamentária demonstra prioridades totalmente descompassadas em relação à demanda efetiva por direitos humanos da população".

O relatório destaca que, no balanço de um ano da tragédia, o Funrigs tinha R$ 8,5 bilhões alocados, sendo R$ 3,7 bilhões empenhados e R$ 1,7 bilhão liquidado. Deste montante, observa a Anistia Internacional, R$ 1,73 bilhão foi investido em reconstrução de vias e rodovias e R$ 930 milhões, nas forças de segurança, enquanto apenas R$ 14 milhões foram reservados para a compra de materiais para a Defesa Civil estadual.

Também é destacado o investimento de R$ 346 milhões em programas de apoio empresarial e comercial, R$ 288 milhões em programas sociais de assistência financeira, R$ 518 milhões em políticas habitacionais, R$ 1,3 bilhão em dragagem e desassoreamento de rios e R$ 328 milhões aos fundos da Defesa Civil. Por outro lado, aponta a ONG, "as principais políticas de mitigação, prevenção e monitoramento do clima ainda não possuem recursos específicos ou cronograma de implementação".

— O Plano Rio Grande, na nossa avaliação, nos parece uma oportunidade perdida, pois as autoridades estão fazendo mais do mesmo. A reconstrução não pode ser uma simples reposição do que já tinha, com um pouco mais de reforço, precisa ter uma inovação, com soluções novas, integradas à natureza. A reconstrução precisa ser sustentável, com transparência, e ouvindo as comunidades atingidas, não apenas uma imposição de ações — observa Jurema Werneck.

Piratini contesta pontos sobre Plano Rio Grande e fundo

Em resposta, o governo estadual destaca que o Plano Rio Grande é "o único programa para enfrentar esse cenário e preparar o RS para o futuro." E acrescenta: "Já foram investidos e garantidos mais de R$ 7,3 bilhões para reconstrução do RS um ano após enchente histórica".

Ainda conforme o Executivo, o Plano Rio Grande conta com o Comitê Científico de Adaptação e Resiliência Climática, "um órgão colegiado com atribuições consultivas e propositivas acerca dos aspectos técnicos, tecnológicos e científicos referentes às ações e políticas públicas voltadas para a adaptação e resiliência climáticas".

Em relação ao Funrigs, o governo do RS afirma que o relatório da Anistia Internacional está desatualizado. "Os valores atualizados (em 27 de maio de 2025) são de R$ 9,4 bilhões já alocados no plano, com R$ 4,2 bilhões empenhados e R$ 1,8 bilhão efetivamente gastos", diz o Piratini. Segundo o Executivo, a diferença do recurso garantido, empenhado e liquidado ocorre, entre outros motivos, porque "os projetos ainda estão sendo realizados e contratações ainda estão sendo feitas".

"O valor total do Funrigs, que é composto pelos valores da suspensão de 36 meses da dívida com a União, é de R$ 14,3 bilhões. Além disso, o Executivo Estadual realizou diversas ações, principalmente as consideradas emergenciais, com verbas do Tesouro Estadual sem o carimbo do Funrigs", diz o governo do RS, em nota.

Sobre a suposta falta de recursos específicos ou cronograma de implementação de políticas de mitigação, prevenção e monitoramento do clima, o Executivo gaúcho diz que "já liberou, via Funrigs, recursos para projetos considerados de preparação, diagnóstico ou resiliência, que estão em andamento e tem cronogramas definidos, seja em fase de elaboração, contratação ou execução".

Relatório observa que R$ 1,73 bilhão foram investidos em reconstrução de vias e rodovias. Jefferson Botega / Agencia RBS

Moradias

Um aspecto especificamente destacado no relatório da Anistia Internacional sobre as ações destinadas ao apoio da população gaúcha atingida pela enchente diz respeito às moradias.

A organização observa que "os auxílios de moradia, o aluguel popular e outras políticas de assistência estão nitidamente aquém das necessidades da população. O direito à moradia digna tem esbarrado, em primeiro lugar, na ineficiência do processo de cadastro para o Auxílio Reconstrução. Além disso, quem conseguiu auxílio considera os valores abaixo de suas necessidades, inclusive diante do aumento dos valores dos aluguéis em 'áreas secas' das cidades inundadas".

O documento ainda ressalta que "o governo federal planejou comprar ou construir até 22 mil imóveis, mas, até o final de janeiro, apenas 5,6 mil contratos foram assinados e somente 448 obras começaram efetivamente".

Ao menos 17,4 mil famílias estão à espera de casas um ano após a enchente. André Ávila / Agencia RBS

Governo federal destaca trâmites necessários para entregar casas

O secretário federal de Apoio à Reconstrução do RS, Maneco Hassen, reconhece a demora no processo, mas diz que o governo federal precisa seguir requisitos técnicos para viabilizar as entregas.

— A situação de moradias que temos no momento é a seguinte: já entregamos 2,2 mil via Compra Assistida, e já autorizamos a construção de mais de 10 mil novas unidades habitacionais via Minha Casa, Minha Vida. Entendemos que é demorado, mas estamos fazendo de tudo para agilizar, não é simples construir novas moradias para todas essas pessoas, e também precisamos cumprir com as responsabilidades dos órgãos de controle — afirma.

Maneco aponta "um equívoco" da ONG ao relacionar o cadastro das moradias e o programa Auxílio Reconstrução.

— Além disso, nos processos de cadastro para os programas, havia toda uma coordenação com as prefeituras e, como era muita gente, foi um processo complexo — complementa o secretário.

O relatório também comenta as projeções do Executivo gaúcho em relação à entrega de moradias. A Anistia aponta que "o governo estadual prometeu construir até 2,5 mil casas, mas entregou apenas 332 moradias temporárias até o momento".

Sobre as residências temporárias disponibilizadas pelo governo estadual, a organização afirma que "tais moradias chegam até mesmo a potencializar violações a grupos já vulnerabilizados. A situação é de insalubridade: ausência de espaço mínimo para convívio de uma família completa, temperaturas altas sentidas no interior dos contêineres, ausência de ventilação adequada e abastecimentos irregulares de água, esgoto e energia elétrica".

Por outro lado, o governo estadual afirma que há defasagem e citações equivocadas no relatório. "O Executivo estadual, por meio do Plano Rio Grande, definiu investimento de mais de R$ 800 milhões na recuperação habitacional. O objetivo é viabilizar mais de 10 mil moradias a famílias atingidas", diz o comunicado do Piratini.

Populações socialmente vulneráveis

O relatório também se dedica a examinar as políticas de apoio às populações socialmente mais vulneráveis. O documento cita "desatenção das políticas públicas em todos os níveis para aqueles grupos que já estão vulnerabilizados e enfrentam desigualdades sociais, raciais e de gênero, como a população negra, indígena, os idosos e refugiados". Na visão da instituição, esses grupos "foram expostos a danos desproporcionais durante os eventos extremos do clima no Rio Grande do Sul nos dois últimos anos".

A Anistia utiliza dados que comparam áreas alagadas da região metropolitana de Porto Alegre com o perfil de renda e raça da população residente nessas áreas. Como conclusão, a análise observa que "as regiões mais afetadas são aquelas com alta concentração de pessoas negras, como os bairros Humaitá e Rubem Berta em Porto Alegre, Mathias Velho em Canoas, Santo Afonso em Novo Hamburgo e Santos Dumont em São Leopoldo".

O relatório utiliza dados apontando que "47% das famílias que ganham até dois salários-mínimos relata ter perdido a casa, móveis ou itens pessoais", mas entre as que ganham de cinco a 10 salários mínimos, "somente 13% aponta algum tipo de prejuízo". Ainda conforme o estudo, "pretos e pardos formam maioria daqueles que relatam danos diretos, com 52% e 40% respetivamente, enquanto na população branca são 26% os que relatam afetações".

A organização também destaca que o Rio Grande do Sul tem a maior proporção de idosos no Brasil, o que amplia a dificuldade em situações como a enchente de 2024, pois essa população normalmente tem problemas de mobilidade, doenças crônicas e também pode resistir mais à evacuação de suas casas. Como resultado, segundo a Anistia Internacional, os idosos formaram a maioria das vítimas fatais da enchente, constituindo cerca de 51% dos mortos na tragédia. A instituição afirma que sistemas mais eficientes de alerta a desastres climáticos e protocolos de evacuação previamente estabelecidos poderiam ser soluções para evitar essas mortes.

Documento da Anistia Internacional ainda analisou desigualdades sociais, raciais e de gênero após tragédia. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O relatório ainda aponta danos sofridos pelas comunidades quilombolas, indígenas e de imigrantes e refugiados do Estado. A organização reforça que "o evento climático extremo que atingiu o Rio Grande do Sul no ano de 2024 se soma a políticas que não enfrentaram as desigualdades, expondo os grupos citados às consequências mais danosas e destrutivas antes e depois das enchentes".

— A tragédia trouxe ainda mais problemas para essas populações, que já são historicamente negligenciadas pelo poder público. Essa negligência se mantém agora e intensifica os efeitos sofridos por essas pessoas — destaca Jurema Werneck.