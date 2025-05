Nova diretoria do Instituto de Estudos Empresariais é empossada em Porto Alegre

No discurso de posse, Tiago Carpenedo destacou a necessidade de se preparar para as ameaças à liberdade.

— A gestão do IEE precisa ser responsiva e se preparar à altura das ameaças à liberdade que o Brasil nos desafia — declarou Carpenedo no discurso de posse.

Diplomado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e pós-graduado em Administração pela UFRGS, Carpenedo tem 34 anos e é sócio da Ômega Investimentos, holding proprietária de empresas no ramo da construção e agropecuária. Associado do IEE desde 2019, atuou como diretor financeiro na gestão 2023/2024 e vice-presidente na gestão 2024/2025.