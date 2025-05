Noiva chega ao casamento em carro funerário após frequentar 30 velórios para conquistar marido; veja o vídeo

Daniela foi até o casamento em um carro funerário. Instagram / @danielasignor / Reprodução

Chegar ao casamento de carro já é tradição para muitas noivas, mas Daniela Signor Scariot, 33 anos, escolheu um veículo pouco convencional: um carro funerário. A cerimônia aconteceu em Pinhalzinho, Santa Catarina, no dia 17, e viralizou nas redes sociais.

O motivo, segundo ela, é sentimental — e envolve uma história de insistência, encontros silenciosos e mais de 30 velórios.

— Passei dois anos de olho no agente funerário. Hoje ele é sócio da funerária. Me apaixonei por ele, tinha alguma coisa que me chamava a atenção e eu queria conhecer essa pessoa — contou Daniela em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (28) — veja o vídeo abaixo.

Veja o vídeo da entrada da noiva

Daniela viu Apollo Scariot, seu atual marido, pela primeira vez em abril de 2021, durante o funeral de um conhecido na pequena cidade de Sul Brasil, com pouco menos de 3 mil habitantes.

Desde então, passou a comparecer a diversos velórios com a esperança de cruzar novamente com o homem que lhe chamara a atenção — mesmo sem trocar uma única palavra com ele.

— Foram muitos funerais em que estive presente. A cidade é pequena, então a gente conhece todo mundo. Às vezes dava um abraço na família, mas a minha intenção era olhar pro dono da funerária — explicou a noiva.

"Não gosto de velório, mas fui atrás do amor"

Apesar da rotina inusitada, Daniela confessa que não gosta de funerais. Ainda assim, comparecia a cada nova cerimônia para, quem sabe, ser notada por Apollo.

— Eu ia para ver se ele me notava. Alguns falecidos eu conhecia, outros, não. O velório aqui é o dia todo, se estende pela madrugada, então a gente sempre dá uma passadinha — relatou.

Durante os dois anos de "encontros silenciosos", Apollo não desconfiava das verdadeiras intenções da presença constante de Daniela. Segundo ela, o futuro marido estava comprometido na época e mantinha o foco no trabalho, o que ajudava a disfarçar a frequência com que a via.

— Ele só se deu conta depois, quando a gente teve a primeira conversa. Ele disse: "Pior que eu vi que tu estava sempre me olhando". Mas ele era muito sério, estava trabalhando — relembrou.

A primeira conversa

Após dezenas de cerimônias e tentativas frustradas de aproximação, Daniela decidiu tomar a iniciativa e enviou um "foguinho" em uma foto de Apollo nas redes sociais. A resposta foi imediata.

— Mandei um foguinho (no Instagram) e, na primeira conversa, já fechamos nossos planos pro resto da vida — disse, aos risos.

O relacionamento começou oficialmente após essa troca de mensagens, e os dois engataram o namoro em julho de 2024.

Menos de um ano depois, em 17 de maio de 2025, decidiram oficializar a união com um casamento temático e bem-humorado, que refletisse a trajetória incomum do casal.

— Falei: "Vou entrar com o carro funerário, porque foi ali que tudo começou, ali que começou a nossa história de amor" — contou Daniela.

Surpresa dos convidados

O vídeo da noiva chegando ao casamento no veículo da funerária viralizou ainda no dia da cerimônia. Segundo Daniela, ela não esperava tamanha repercussão.

— Meu Deus, tomou uma proporção gigante. Já no dia, os convidados começaram a falar: "Gente, tá na rádio, o pessoal tá comentando". E durante a semana, os jornais chamando a gente pra entrevistas — descreveu.

Os convidados, inicialmente chocados, logo entenderam a proposta ao lerem a placa "Até que a morte nos separe", fixada na traseira do carro, e ouvirem a história contada durante os votos.

O bolo de casamento também teve referências ao tema, com um topo decorado com figuras inspiradas na "noiva cadáver".

— Eles ficaram chocados. Depois, caíram na gargalhada — afirmou a noiva.