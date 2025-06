Nível do Rio Ibirapuitã segue em elevação em Alegrete e famílias permanecem fora de casa

Pelo menos 199 pessoas estão desabrigadas em Alegrete. Defesa Civil de Alegrete / Divulgação

Moradores da Fronteira Oeste ainda sofrem com os efeitos da chuvarada que atingiu o Rio Grande do Sul nesta semana. Em Alegrete, o Rio Ibirapuitã subiu novamente, conforme a última medição realizada pela Defesa Civil do município.

Por volta das 12h deste sábado (31), o nível das águas em Alegrete estava em 12m94cm — a cota de inundação é de 9m7cm. Às 8h, a água estava em 12m92cm. Ou seja, o rio está mais de três metros acima da cota de inundação.

Na medição realizada no fim da tarde de sexta-feira (30), o rio estava com 12m65cm. Segundo a Defesa Civil, apesar de o nível seguir em alta, a elevação foi mais lenta na sexta. A expectativa era de que o nível começasse a baixar neste sábado, mas isso ainda não se confirmou.

Fora de casa

Neste sábado, o município de Alegrete registra 199 pessoas desabrigadas e 364 desalojadas. A prefeitura está com quatro pontos de abrigo de moradores. Segundo a Defesa Civil, até o momento foram acolhidas nesses locais 59 famílias atingidas pela cheia.

— São praticamente 600 pessoas entre desabrigados e desalojados. As nossas equipes seguem mobilizadas e em alerta para a probabilidade de que o rio passe dos 13m. Embora tenha parado a chuva, o rio ainda está subindo — disse o prefeito de Alegrete, Jesse Trindade.

Os pontos de abrigamento são os ginásios do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, da Escola Eurípides Brasil Milano e da Escola Honório Lemes, além da igreja Exército da Salvação.

Como ajudar

A prefeitura de Alegrete vem mobilizando uma campanha para arrecadar doações, como colchões, agasalhos, alimentos e produtos de limpeza

O ponto de coleta das doações é a própria Defesa Civil de Alegrete. Os materiais podem ser entregues no Palácio Ruy Ramos, na Praça Getúlio Vargas

Em Mostardas, água começa a recuar

No município, choveu cerca de 400 milímetros nesta semana. Camila Hermes / Agencia RBS

Em Mostardas, no sul do Estado, onde o acumulado de chuva chegou a cerca de 400 milímetros, entre a noite de quarta-feira (28) e a madrugada de quinta (29), a situação começou a melhorar neste sábado. Com o recuo da água, moradores aproveitaram para limpar as casas atingidas pela inundação.

Segundo a prefeitura, na praia do Farol da Solidão, a energia elétrica já foi reestabelecida e a água está sendo escoada. Em uma escola da região, cinco famílias estão abrigadas.

— A água já baixou bastante. Seguimos com a distribuição de cobertas, alimentos, produtos de limpeza, e cuidando das famílias que estão nos abrigos. Ainda estamos fazendo levantamento do número exato de atingidos — afirmou o secretário de Assistência Social do município, Marcos Schafhauser.

Como ajudar