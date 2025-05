Neve causa interdição na Serra do Rio do Rastro, ponto turístico de SC

Mirante da Serra do Rio do Rastro, que fica no topo da SC-390, ficou coberto por neve. Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina / Divulgação

A neve que caiu em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (29) provocou a interdição de um importante ponto turístico catarinense, a Serra do Rio do Rastro, na cidade de Bom Jardim da Serra. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária do Estado, o mirante, que fica no topo da SC-390, ficou coberto por neve.

Conforme apuração do g1, o bloqueio ao local é para garantir a segurança dos turistas. Para acessar o mirante, a mais de 1.460 metros de altitude, é preciso passar por curvas sinuosas em uma pista estreita.

Neve no RS

Nevou em São José dos Ausentes (RS) na manhã desta quinta-feira. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na manhã desta quinta-feira, a neve também chegou a São José dos Ausentes. Os primeiros flocos foram registrados por volta das 7h40min. No amanhecer, por volta das 6h, a temperatura no termômetro que fica no centro da cidade marcava 2ºC, mas a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está fora de funcionamento.

A chuva congelada acompanhada de alguns flocos de neve foi registrada também em Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra.