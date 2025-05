Morre Pascoal Ianni, economista que atuou com Pedro Simon, Antônio Britto e Fogaça

Economista Pascoal Ianni morreu aos 74 anos. Bibiana Ianni / Arquivo Pessoal

Pascoal Ianni morreu no dia 16 de maio, em Brasília, no Distrito Federal, aos 74 anos. Nascido em 10 de março de 1951, em Porto Alegre, filho de imigrantes italianos, foi um homem que viveu como poucos, sempre com alegria, intensidade e uma vontade imensa de estar com as pessoas.

Formado em Economia e Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), dedicou-se ao serviço público e ao desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Foi servidor do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), integrou as campanhas e equipes dos ex-governadores Pedro Simon e Antônio Britto, e do ex-prefeito de Porto Alegre José Fogaça.

Ianni também foi assessor na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mesmo após a aposentadoria, seguiu ativo, prestando consultoria para diversas empresas privadas, "sempre com dedicação, competência e um olhar atento às pessoas", destaca a filha Bibiana Terra Ianni.

Pascoal Ianni deixa a filha Bibiana, a quem dizia, com orgulho e humor, ser a sua “versão loira”. E deixa também muitos amigos e admiradores, que levarão consigo a memória de um homem solidário, alegre e presente.

— Um verdadeiro bon vivant, no melhor e mais nobre sentido da palavra — expressa Bibiana.

Legado

Apaixonado pela vida, Pascoal lembrava o nome de todos, cumprimentava as pessoas com um sorriso sincero e enchia os ambientes de conversa boa. Era aficionado por esportes — acompanhava todos os tipos —, torcedor fanático do Internacional, time que acompanhava onde quer que jogasse.

— Tinha uma alegria contagiante — destaca Bibiana.

Gostava de sair todos os dias, adorava um restaurante, um bar, um boteco. Viajou muito, conheceu o mundo e viveu intensamente:

— Com ele não tinha tempo ruim.

Pá, Pê, Pascoal, Pasca, Pascoalino, Tio Pascoal, Vovô Cacau. Eram muitos os nomes e todos eles cheios de afeto, deixa como legado a alegria de viver, a honestidade, a leveza e a intensidade de quem sabia aproveitar cada dia como se fosse o último. Viveu para as pessoas e com as pessoas.

Trabalhou com seriedade e paixão, mas nunca perdeu a ternura, o bom humor e a disposição de fazer bem-feito.