Morre o psicólogo Maurício Machado Moraes, aos 42 anos

Atualmente, atuava como psicólogo vinculado à prefeitura de Dom Pedrito, município na Campanha. Marcelo Ferreira / Arquivo Pessoal

O psicólogo Maurício Machado Moraes, 42 anos, faleceu no dia 16 de maio, vítima de um acidente na BR-293, em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste. Ele era natural de Santa Maria, na Região Central.

Com espírito acolhedor, Moraes dedicou a vida à psicologia. Era graduado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), especialista em Ética e Educação em Direitos Humanos e mestre em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Atualmente, trabalhava como psicólogo na prefeitura de Dom Pedrito, na Campanha. Em nota, o poder executivo do município lamentou a morte do servidor:

"A Prefeitura de Dom Pedrito manifesta profundo pesar pelo trágico acidente ocorrido ontem, que vitimou fatalmente três pessoas. Entre elas, lamentamos a perda de Maurício Moraes, de 42 anos, psicólogo da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, servidor que, ao longo de oito anos, contribuiu com sensibilidade e profissionalismo para o cuidado com nossa comunidade", diz trecho do texto.

Maurício Machado Moraes deixa os pais, Antônio Américo e Elza Mariza, as irmãs Mônica e Mariane, os cunhados Marcelo e Getúlio, e os sobrinhos Gabriel, Ricardo, Gustavo, Amanda e Carolina.

— Ele era um irmão generoso, incansável nos cuidados com os pais e presença constante nas vidas familiares de cada uma de nós — resumem suas irmãs Mônica e Mariane.

Trajetória

Moraes iniciou sua trajetória em Dom Pedrito em 2016, na Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social. Atuou até 2024 na Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, onde deixou uma marca indelével ao organizar e qualificar o serviço.

O psicólogo promoveu capacitações, criou fluxos de atendimento e garantiu que cada criança e adolescente recebesse o cuidado e respeito que mereciam, destacam seus colegas e familiares.

A sua colega Maríndia Krugel descreve Maurício como um profissional exemplar e ser humano admirável, cujo trajetória foi marcada pelo compromisso ético, pela sensibilidade humana e por uma paixão genuína pelo cuidado com o outro, um defensor incansável dos mais vulneráveis e que, além disso, foi um amigo, parceiro, bem-humorado e acolhedor.

Sua atuação ultrapassou fronteiras locais, estabelecendo vínculos fortes com instituições como o Instituto de Amparo ao Excepcional (INAMEX), em Porto Alegre, onde realizava visitas técnicas e cultivava laços humanos profundos com acolhidos e equipes.

Leia Mais Visitamos Silveira, cão da UFSM que vive dias de celebridade no campus e nas redes

Ainda à frente do Serviço de Acolhimento, deu início ao Programa Apadrinhar, projeto voltado a crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente no município de Dom Pedrito, em situação de difícil colocação em família substituta; O objetivo é desenvolver estratégias e ações para criar e estimular vínculos afetivos com voluntários, ampliando, assim, as oportunidades de convivência familiar e comunitária.

Em 2024, iniciou sua jornada nos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), ampliando seu alcance para o atendimento de famílias e indivíduos em situação de violação de direitos. Atendeu com empatia crianças, adolescentes, idosos e integrou o Grupo Reflexivo de Gênero.