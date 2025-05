Morre o jornalista José Francisco Vieira Schuster, aos 63 anos

Schuster passou pela redação de Zero Hora entre as décadas de 1980 e 1990. José Francisco Vieira Schuster / Facebook/Reprodução

O jornalista José Francisco Vieira Schuster morreu em 10 de maio, aos 63 anos, em Porto Alegre. Ele nasceu em Pelotas, na Região Sul, e trilhou uma extensa carreira, com passagens por veículos do Rio Grande do Sul e Canadá.

O comunicador faleceu após uma parada cardíaca enquanto lutava contra uma pneumonia dupla, conforme o portal Coletiva.

Schuster era bacharel em Jornalismo Gráfico e Audiovisual pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), especialista em Estilo Jornalístico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e graduado pelo Sheridan College, em Oakville, no Canadá, em Jornalismo Canadense para Escritores Treinados Internacionalmente.

Ele passou pela redação de Zero Hora entre as décadas de 1980 e 1990, onde ficou lembrado por valorizar a profissão que exercia. Com voz imponente, apresentava-se como "jornalista Schuster" durante as entrevistas, o que chamava a atenção dos colegas, por não ser uma prática usual.

A jornalista Erika Hanssen define Schuster como um colega "agregador", com "identidade própria":

— Ele era um colega muito simpático, muito agradável, sempre disposto a ajudar e muito concentrado no trabalho que ele fazia.

Trajetória e vida no Canadá

Schuster também atuou no Correio do Povo e como assessor de imprensa no Rio Grande do Sul. Atualmente, residia em Toronto, no Canadá.

Por lá, atuou no Mississauga News e no Jornal de Toronto. Para manter contato com o Brasil, produzia os programas de rádio Fala, Brasil e Noites da CHIN-Brasil — este último ligado à estação de rádio CHIN.

Costumava retornar ao país para visitar os amigos e mantinha contato com os colegas. Pelotas, a sua cidade natal, era um de seus destinos frequentes nas visitas ao Rio Grande do Sul.