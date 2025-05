Morre o embaixador Marcos Azambuja aos 90 anos

Azambuja serviu como embaixador do Brasil na Argentina, entre os anos de 1992 e 1997, e na França, entre 1997 e 2003. Ele também chefiou a Delegação do Brasil para Assuntos de Desarmamento e Direitos Humanos em Genebra (1989-1990).

Ele foi coordenador da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. No Ministério das Relações Exteriores , serviu como secretário-geral (vice-chanceler) — tendo previamente atuado em Londres, Cidade do México e Nova York.

Azambuja também foi membro da Comissão de Armas de Destruição em Massa e do Fórum de Tóquio para a Não Proliferação Nuclear e Desarmamento, além de membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Fundação Roberto Marinho.